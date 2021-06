വയോധികൻ കുഴഞ്ഞുവീണു; സഹായമൊരുക്കി പൊലീസും റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരും

പാലക്കാട് ∙ കലക്ടറേറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ വയോധികനെ കോവിഡ് ഭീതി കാരണം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പൊലീസും റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നു സഹായമൊരുക്കി. പേര് കേശവനാണെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായ പേരും വിലാസവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ വന്നിരുന്നില്ല. എന്തിനാണ് ഇവിടെയെത്തിയതെന്നും എങ്ങനെ വന്നെന്നുമുള്ള ചോദ്യത്തിനും മൗനമായിരുന്നു ഉത്തരം. ഇദ്ദേഹം ആദ്യം അറിയിച്ചതു പ്രകാരം പൊലീസ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഏർപ്പാടാക്കി സിവിൽ സ്റ്റേഷനു പിന്നിലുള്ള കല്ലേക്കാട് കോളനിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വീടു കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

നാട്ടുകാർക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാനായില്ല. സമയം ഏറെ വൈകിയതോടെ വിലാസം തിരഞ്ഞുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു പൊലീസ് തൽക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിനു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയും താമസ സൗകര്യവും ഒരുക്കി നൽകുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ കലക്ടറേറ്റിനകത്തേക്കു നടന്നെത്തിയ ഇദ്ദേഹം വാഹന പാർക്കിങ് മേഖലയിലാണു കുഴഞ്ഞു വീണത്. ഈ സമയം സമീപത്ത് ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു. ഉള്ളവരാരും അരികിലേക്കു എത്തിയില്ല. മുകളിലെ നിലയിൽനിന്ന് ഇതു കണ്ട റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും ഉടനെ താഴേക്ക് എത്തുകയും സഹായമൊരുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചു വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലോ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



കലക്ടറേറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ വയോധികനു പൊലീസ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകിയ ശേഷം. ചിത്രം: ഉണ്ണി കോട്ടയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

