തൃശൂര്‍ ∙ കുതിരാന്‍ തുരങ്കവും വടക്കഞ്ചേരി 6 വരി പാതയും തുറക്കാമെന്ന വാക്ക് 12 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷവും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കു പാലിക്കാനായില്ല. ഇതുവരെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കു നല്‍കിയ ഉറപ്പാണു കാറ്റില്‍ പറത്തിയതെങ്കില്‍ ഇത്തവണ അതു ഹൈക്കോടതിക്കു നല്‍കിയ ഉറപ്പാണ്. പല കാരണങ്ങളാണു പലപ്പോഴായി ഇതിനായി അതോറിറ്റി പറഞ്ഞത്. ഇത്തവണത്തെ കാരണം കോവിഡാണ്. മേയ് 31നു തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു കോടതിക്കു നല്‍കിയ ഉറപ്പ്. പുതിയ ഉറപ്പിന്റെ തീയതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല!

ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായുള്ള കുതിരാന്‍ തുരങ്ക നിര്‍മാണം മേയ് 31നു മുന്‍പ് പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഹൈക്കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിരുന്നു. 2009 ഓഗസ്റ്റ് 24നാണു കുതിരാന്‍ തുരങ്കം ഉള്‍പ്പെടെ മണ്ണുത്തി മുതല്‍ വടക്കഞ്ചേരി വരെയുള്ള ദേശീയപാത 6 വരിയായി നിര്‍മിക്കാനുള്ള കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത്. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും തൃശൂര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കരാര്‍ കമ്പനിയും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു 913 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മുഴുവന്‍ ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത്.

പിന്നീട് 2012 മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് 6 മാസം കൂടി കരാര്‍ കാലാവധി നീട്ടി. ആദ്യ നീട്ടല്‍ കമ്പനിക്കു ഒരുങ്ങാന്‍ സമയം കിട്ടാത്തതിനാല്‍ ആയിരുന്നു. ഫണ്ടും കുറവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു സംശയിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നിര്‍മാണം വഴിയില്‍ കിടന്നു. ഇത്തവണ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരായിരുന്നു പ്രതി. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്നു കാലാവധി കൂടുതല്‍ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് 2015 ഡിസംബര്‍ 12 വരെ വീണ്ടും കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കി.

2014ല്‍ തുരങ്ക നിര്‍മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട ജോലികള്‍ ആരംഭിച്ചു. 2016ല്‍ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെ കല്ലു പൊട്ടിക്കുന്ന ജോലികള്‍ തുടങ്ങി. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തുരങ്ക നിര്‍മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഒന്നര വര്‍ഷത്തോളം വീണ്ടും നിര്‍മാണജോലികള്‍ മുടങ്ങി. ഇത്തവണ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നമായിരുന്നു കാരണം. എന്നാല്‍ ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനോ പുതിയ കരാറുകാരെ കണ്ടെത്താനോ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയാറായില്ല. സമരങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെയാണു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി തിരിഞ്ഞുനോക്കിയത്. ഒന്നര വര്‍ഷം നിര്‍മാണം മുടങ്ങിയ ശേഷം ഈ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാര്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

2018 ല്‍ അതുവരെ തുരങ്ക നിര്‍മാണം നടത്തിയിരുന്ന കരാര്‍ കമ്പനിയെ ഒഴിവാക്കി. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം പുനരാരംഭിച്ച നിർമാണ ജോലികള്‍ക്കിടെ തുരങ്ക നിര്‍മാണം ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അക്കാലത്ത് ഗവ. ചീഫ് വിപ്പ് ആയിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി കെ.രാജന്‍, കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ഷാജി കോടങ്കണ്ടത്ത് എന്നിവര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതിയുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്നു തുരങ്ക നിര്‍മാണം വേഗത്തിലാക്കി.

ഇതിനിടെ ദേശീയപാത നിര്‍മാണം വൈകുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജി നല്‍കിയ പന്നിയങ്കര മണിമല എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജര്‍ ജോര്‍ജ് ഫിലിപ്പിന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ 2021 ഏപ്രില്‍ 30നു മുന്‍പ് തുരങ്കം ഉള്‍പ്പെടെ ദേശീയപാത നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരാര്‍ കമ്പനി വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി നല്‍കാനും ജോര്‍ജ് ഫിലിപ്പിനോട് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഒരു മാസം കൂടി ഇളവ് കരാര്‍ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതിനിടയില്‍ പാത നിര്‍മാണ സ്ഥലത്തും തുരങ്കത്തിനു സമീപവും കൂടുതല്‍ വനഭൂമി ആവശ്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവിടെ മരം മുറിക്കാനുള്ള അനുമതിയും വേണ്ടിവന്നു. തുരങ്കത്തിനു മുകളില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണു വനഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു തുരങ്കത്തിനു മുകളിലെ മണ്ണു നീക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. തുരങ്ക നിര്‍മാണ ആസൂത്രണത്തിലെ പാളിച്ചയാണിത്.

കുതിരാന്‍ തുരങ്കത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. ചിത്രം. റസൽ ഷാഹുൽ

മുന്‍പു പല തവണ മണ്ണിടിഞ്ഞ പ്രദേശമാണിത്. ഗതാഗതം മുടങ്ങുകപോലും ചെയ്തു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ച ശേഷം 6 മാസം കഴിഞ്ഞാണു സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയും വേണമായിരുന്നു. ഇതിനു മാത്രം ഒരു വര്‍ഷത്തോളമെടുത്തു. അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥയുടെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പാര്‍ലമെന്റില്‍ നല്‍കിയ ഉറപ്പുകള്‍പോലും പാലിച്ചിട്ടില്ല.

പാത തീരുന്നു, തുരങ്കം ബാക്കി



മണ്ണുത്തി മുതല്‍ വടക്കഞ്ചേരി വരെയുള്ള 28.5 കിലോമീറ്ററില്‍ കുതിരാനിലും പട്ടിക്കാടും ഒഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും പാത 6 വരി രൂപത്തിലായി. പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള തുരങ്ക നിര്‍മാണം സാങ്കേതികമായി 95 ശതമാനവും പൂര്‍ത്തിയായെങ്കിലും തുരങ്കത്തിനുള്ളിലൂടെ വാഹനങ്ങള്‍ തല്‍ക്കാലം കടത്തിവിടാനാകില്ല. തുരങ്കത്തിലെ കിഴക്കേ ഗുഹാമുഖത്തു മുകള്‍ വശത്തു 50 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍നിന്നും മണ്ണും കല്ലും ഇടിഞ്ഞുവീണിരുന്നു.



ഇതിനെ തുടര്‍ന്നു കൂടുതല്‍ സ്ഥലം മുകള്‍ഭാഗത്ത് ഏറ്റെടുത്തു മണ്ണു നീക്കം ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഷോട്ട് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ് നടത്തണമായിരുന്നു. മണ്ണു നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കോണ്‍ക്രീറ്റ് ജോലികള്‍ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കോണ്‍ക്രീറ്റ് ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ 25 ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. കാലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചാല്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ജോലികള്‍ എളുപ്പമാവില്ല. കുതിരാന്‍ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെ അഗ്‌നി സുരക്ഷാ ജോലികളും പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല.

ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഗ്‌നി സുരക്ഷ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ തുരങ്കത്തിനു ഉള്ളില്‍ പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 12 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷവും ആറുവരിപാതയും തുരങ്കവും വഴിയില്‍ കിടക്കുന്നു. രാജ്യത്തു ദേശീയ പാത അതോറ്റിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈകിയ പദ്ധതി ഇതാണെന്നു കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



English Summary : Kuthiran tunnel and Vadakkencherry six-lane road under construction for 12 years