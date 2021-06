ബുർക്കിന ഫാസോയിൽ ഭീകരാക്രമണം; 160 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 2015ന് ശേഷമാദ്യം

വാഗുഡുഗൂ ∙ പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ബുർക്കിന ഫാസോയിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 160 പ്രദേശവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിൽ 2015നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടക്കൊല നടക്കുന്നത്. മാലി, നിഗർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നായി 160 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അൽ ഖായിദ, ഐഎസ് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ താദര്യത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ 14 പേരെ വെള്ളിയാഴ്ച കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിലാണ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതെന്നാണു വിവരം. നിരവധി പേർക്ക് വീടുകളും മറ്റും നഷ്ടമായി. സംഭവത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അപലപിച്ചു.



