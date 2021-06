പാക്കിസ്ഥാനിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 37 മരണം; അൻപതോളം പേർക്കു പരുക്ക്

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ തെക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 37 പേർ മരിച്ചു. അൻപതിലേറെ പേർക്കു പരുക്കേറ്റതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ലഹോറിൽ നിന്ന് കറാച്ചിയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന സർ സയിദ് എക്‌സ്പ്രസ് കറാച്ചിയില്‍നിന്നും സര്‍ഗോധയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മില്ലത് എക്‌സ്പ്രസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പാളം തെറ്റിയ മില്ലത് എക്സ്പ്രസിന്റെ 13 ബോഗികളിലേക്ക് എതിർദിശയിൽ വന്ന സർ സയിദ് എക്സ്പ്രസ് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എട്ടു ബോഗികൾ പൂർണമായും തകർന്നു. സിന്ധിലെ ഗോട്കി ജില്ലയിലെ ദർകി നഗരത്തിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. രണ്ടു ട്രെയിനുകളിലുമായി 1,100 ഓളം യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി റയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ബോഗികളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഗോട്കി ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഉസ്മാൻ അബ്ദുല്ല വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ, അപകടത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

