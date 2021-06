കോവിഡ്: കേരളത്തിന് 3 ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നറുകൾ നൽകി അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു പിന്തുണയേകാൻ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നറുകൾ നൽകി അദാനി ഗ്രൂപ്പ്. സിംഗപ്പൂരിൽനിന്ന് എയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏറ്റുവാങ്ങി. 20 ടൺ സംഭരണശേഷിയുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് അയച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 5 കോടി രൂപ നൽകിയതിനു പുറമെ 1012 ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും ഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിനുള്ള കിടക്കകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കൈമാറിയിരുന്നു.

