സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കോവിഡ് വാക്സീൻ വില നിശ്ചയിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വാക്സീന്‍ കുത്തിവയ്പ് നൽകുന്നതിന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക നിശ്ചയിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. കോവിഷീൽഡ്– 780 രൂപ, കോവാക്സിൻ– 1410 രൂപ, സ്പുട്നിക്- 1145 എന്നിങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച തുക.

നികുതിയും സർവീസ് ചാർജും ഉൾപ്പെടെയാണിത്. പരമാവധി 150 രൂപ മാത്രമേ സർവീസ് ചാർജായി ഈടാക്കാവൂ എന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം. ഇതിൽ കൂടുതൽ തുക സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടോയെന്ന് അതതു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിരീക്ഷിക്കണം.

18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഈ മാസം 21 മുതൽ സൗജന്യ കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴി‍‍ഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽനിന്നു വാക്സീൻ എടുക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടാകും.

