ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തി നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി. യുകെ, ബ്രസീല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയവരില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ ജീനോം സീക്വന്‍സിങ്ങിലൂടെയാണ് ബി.1.1.28.2 വകഭേദം കണ്ടെത്തിയത്.

പുതിയ വകഭേദം അതിശക്തമായ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു കാരണമാകുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഈ വകഭേദം ബാധിക്കുന്നവര്‍ക്കു രോഗം ഗുരുതരമാകാനുള്ള സാധ്യതയും ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമാക്കിയ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനു സമാനമാണിതെന്നും ആല്‍ഫ വകഭേദത്തേക്കാള്‍ അപകടകാരിയാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വാക്‌സീനുകള്‍ എത്രത്തോളം ഈ വകഭേദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വകഭേദം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ശ്വാസനാളത്തിലും ശ്വാസകോശ അറകളിലും രൂക്ഷമായ തകരാറുകള്‍ക്കു ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണു കണ്ടെത്തല്‍.

English Summary: ‘New coronavirus variant detected by NIV may cause severe symptoms