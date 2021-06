ന്യൂഡല്‍ഹി∙ സൗജന്യവാക്‌സീന്‍ ദൗത്യത്തിനായി 50,000 കോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നും ആവശ്യത്തിനു പണം കൈവശമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. നിലവില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ള ധനസഹായം ആവശ്യമായി വരില്ലെന്നും ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വാക്‌സിനേഷന് വിദേശ വാക്‌സീനുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.



ഭാരത് ബയോടെക്, സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ബയോ-ഇ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനു വാക്‌സീന്‍ വിതരണം ചെയ്യാനാകും. അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരി വരെ മൊഡേര്‍ണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബയോളജിക്കല്‍-ഇയുടെ 30 കോടി ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി 1,500 കോടി മുന്‍കൂറായി നല്‍കും.

English Summary: New Vaccine Plan To Cost ₹ 50,000 Crore, Say Finance Ministry Sources