‘ട്രോജൻ ഷീൽഡുമായി’ എഫ്ബിഐ; 16 രാജ്യങ്ങളിൽ 800 ക്രിമിനലുകൾ അറസ്റ്റിൽ

ഹേഗ് ∙ യുഎസ് ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ (എഫ്ബിഐ) നേതൃത്വത്തിൽ പതിനാറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക റെയ്ഡിൽ, മെസേജിങ് ആപ്പിലൂടെ കള്ളക്കടത്തും കൊലപാതകവും നടത്തിയിരുന്ന 800ൽ അധികം പേർ അറസ്റ്റിലായി. ‘ട്രോജൻ ഷീൽഡ്’ എന്നു പേരിട്ട ഓപ്പറേഷനിൽ കൊക്കെയ്ൻ അടക്കം 32 ടൺ ലഹരിവസ്തുക്കൾ, 250 തോക്കുകൾ, 55 ആഡംബര കാറുകൾ, 148 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.



ലോകത്തെ ആസൂത്രിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയായാണു നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലഹരി വസ്തുക്കൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായി അധോലോക സംഘങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത 2 ആപ്പുകൾ നിയമ സംരക്ഷണ ഏജൻസികൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ അധോലോക സംഘങ്ങൾ മറ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുകൾക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലായി.

ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ‘ആനോം’ എന്ന പുതിയ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുമായി എഫ്ബിഐയും രംഗത്തെത്തി. ആനോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ 100 രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുന്നൂറിലേറെ സംഘങ്ങൾക്ക് എഫ്ബിഐ ഇടനിലക്കാരിലൂടെ എത്തിച്ചു നൽകി. ആശയവിനിമയം സുരക്ഷിതമായി നടത്താമെന്ന ധാരണയിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് അധോലോക സംഘങ്ങൾ കുടുങ്ങിയത്.

‘ഒട്ടേറെ കൊലപാതകങ്ങളും കള്ളക്കടത്തും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയാൻ നീക്കത്തിലൂടെ സാധിച്ചു’– എഫ്ബിഐ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കാൽവിൻ ഷിവേഴ്സ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പൊലീസ് ഏജൻസി, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ റെയ്ഡിൽ പങ്കാളികളായി. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രം 244 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

