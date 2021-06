‘നവാസ് ഷെരീഫിനെയല്ല കണ്ടത്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ’; മോദിയെ സന്ദർശിച്ച് ഉദ്ധവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദു ചെയ്ത ‘മറാഠ സംവരണം’ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുൻപാകെ ഉന്നയിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറും മറ്റു മന്ത്രിമാരും ഉദ്ധവിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

‘രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു തട്ടിലായിരിക്കാം. ‌അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഇല്ലാതായി എന്ന് അർഥമില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിനെ കാണാനല്ല ഞാൻ പോയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി പ്രത്യേക ചർച്ച നടത്തി. അതിൽ അസ്വാഭാവികത ഒന്നുമില്ല’– ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാഠ വിഭാഗത്തെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കാവസ്ഥയില്‍ നിൽക്കുന്നവരായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉദ്ധവ് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും (12 ശതമാനം), ജോലിക്കും (13 ശതമാനം) സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജാതിക്കാർക്കുള്ള സംവരണം സംസ്ഥാനത്തെ മറാഠികൾക്കും വേണമെന്നാണു ഉദ്ധവിന്റെ ആവശ്യം.

2018ൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാരാണ് മറാഠികൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് 31നു 10 ശതമാനം സംവരണം അടക്കം സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യവും മറാഠ ജനതയ്ക്കു സർക്കാർ നൽകി. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധം എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണു മറാഠ സംവരണം സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിർത്തലാക്കിയത്. സംവരണം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോംബെ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനവും സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ ദുർബലമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുമെന്നുള്ള ശിവസേന മുഖപത്രം സാമ്നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തിനു പിന്നാലെയാണു ഉദ്ധവ്, നരേന്ദ്ര മോദിയെ സന്ദർശിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഉദ്ധവ് ചർച്ച ചെയ്തു.

