400 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു; വാക്സീനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കോൾ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായശാലകളിൽ ഒന്നായ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് തൊഴിലാളികളുടെ വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. നാനൂറോളം തൊഴിലാളികൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കമ്പനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അഭ്യർഥന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കുമായി ഒരു മില്യൺ ഡോസ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽപ്പരം ആളുകളാണ് കോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ 64,000 തൊഴിലാളികൾ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നതിനാൽ തൊഴിലാളി സഘടനകളിൽനിന്നുയരുന്ന പ്രതിഷേധമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയയ്ക്കാൻ കമ്പനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ താൽക്കാലികമായി തൊഴിലിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും ഓക്സിജൻ സംവിധാനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ആറായിരത്തോളം പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയിരത്തോളം പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു.

Englsih Summary :Coal India asks government for vaccines after nearly 400 Covid deaths