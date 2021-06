കോവിഡിന്റെ അടുത്ത തരംഗം കുട്ടികളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് തെളിവില്ല: എയിംസ് മേധാവി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡിന്റെ അടുത്ത തരംഗം കുട്ടികളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ രാജ്യത്തുനിന്നോ വിദേശത്തുനിന്നോ യാതൊരു തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ. ഇതു സംബന്ധിച്ചു വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രോഗം കുട്ടികള്‍ക്കു ഭീഷണിയാകുമെന്ന തരത്തില്‍ യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഒരിടത്തുനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രോഗബാധിതരായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളില്‍ 70 ശതമാനവും മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവരും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരുമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ആശുപത്രി ചികിത്സ പോലും വേണ്ടിവന്നില്ലെന്നും ഡോ. ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു.

ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍ വീണ്ടും വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. 1918ലെ സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂവിന് ശക്തമായ രണ്ടാം തരംഗവും മിതമായ തോതില്‍ മൂന്നാം തരംഗവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഡോ. ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ ജനസംഖ്യയുള്ളയിടത്താണ് ഒന്നില്‍ കുടുതല്‍ തരംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആളുകള്‍ക്ക് പ്രതിരോധശേഷി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ രോഗം ഓരോ സീസണില്‍ മാത്രമായി ചുരുങ്ങും. വൈറസുകളുടെ രൂപാന്തരം മൂലവും തരംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ തീവ്രരോഗവ്യാപനശേഷിയുള്ളതാകുമ്പോഴാണ് അപകടകരമാകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കോവിഡ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

