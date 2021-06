തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി കെ.സുധാകരന്‍ ഇന്ന് ചുമതലയേറ്റെടുത്തേക്കും. പുതിയ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി.ടി.തോമസും ടി.സിദ്ദിഖും ഇന്ന് ചുമതലയേല്‍ക്കാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം പ്രഖ്യാപനത്തിന്റ പേരില്‍ ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തുടങ്ങി.

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയേയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയേയും ഒപ്പം നിര്‍ത്താനായിരിക്കും സുധാകരന്റെ ആദ്യശ്രമം. നേതാക്കളുടെ എതിര്‍പ്പിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ന്നിട്ടും സുധാകരന്‍ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. നേതാക്കളെ നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുതീര്‍ക്കാനാണ് തീരുമാനം. എല്ലാവരേയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നും അന്തരീക്ഷം മോശമാക്കരുതെന്നും സുധാകരന് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

സുധാകരന്റെ വെട്ടിത്തുറന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയും മുന്‍പ് വിമര്‍ശനത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സാഹച‌ര്യത്തില്‍ അത്തരം രീതികളും സുധാകരന് മാറ്റേണ്ടിവരും. സുധാകരന്റ വരവ് പ്രതിപക്ഷനേതാവെന്ന നിലയില്‍ വി.ഡി സതീശനും കരുത്ത് പകരും. അതേസമയം ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പി.ടി.തോമസും ടി.സിദ്ദിഖും വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ്. വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയ കെ.വി.തോമസ് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറായേക്കും. മുസ്‌ലിംലീഗ് അടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികളും സുധാകരന്റെ വരവ് സ്വാഗതം ചെയ്തതോടെ മുന്നണിയിലും പുതിയ ഉണര്‍വുണ്ടാകും.

