വിമാനം തട്ടിയെടുത്ത്‌ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി; 34 കാരൻ പിടിയിൽ

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപാൽ, ഇൻഡോർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്ന് വിമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത്‌ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ 34 കാരനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് ഭോപാലിലെ രാജാ ഭോജ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.



തുടർന്ന് വിമാനത്താവള മാനേജ്‌മെന്റ് ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഭോപ്പാലിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഷുജൽപൂർ ടൗണിൽനിന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടി. പ്രതിയെ േചാദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്ന് ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള അരുൺ ശർമ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഭോപാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Man Threatens To Hijack Planes From Bhopal, Indore, Take Them To Pakistan: Report