ഒരു ദിനം മുൻപേ കാലവർഷമെത്തി; മുംബൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം-വിഡിയോ

മുംബൈ∙ പ്രവചിച്ചതിനും ഒരു ദിനം മുൻപേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാലവർഷമെത്തി. ഇന്നു പുലർച്ചെയാണ് തെക്ക്‌പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മുംബൈയിലും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ആഞ്ഞടിച്ചത്. കനത്ത മഴ പെയ്തതോടെ മുംബൈയിലും സബർബൻ ഏരിയകളിലും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. റോഡുകളും സബ്‍വേകളും വെള്ളത്തിലാണ്. ഗതാഗതവും ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകളും തടസ്സപ്പെട്ടു.

മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 77 എംഎം മഴ പെയ്തതായി മുംബൈയിലെ കൊളാബ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇതേ കാലയളവിൽ സാന്തക്രൂസിൽ 60 എംഎം മഴയാണ് പെയ്തത്. ബ്രിഹാൻമുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുംബൈയിലും കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് സബർബിലും യഥാക്രമം 48.49 എംഎം, 66.99 എംഎം, 48.99 എംഎം എന്നിങ്ങനെ മഴ ലഭിച്ചു. കിങ് സർക്കിളിലെ ഗാന്ധി മാര്‍ക്കറ്റ് ഏരിയ, വിലെ പാർലെയിലെ സിയോൺ, മിലൻ സബ്‌വേ തുടങ്ങി മുംബൈയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്.

