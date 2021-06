ന്യൂഡൽഹി ∙ പൈലറ്റായ അച്ഛൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ദിവസങ്ങളായിട്ടും അതറിയാതെ പിതാവിനെ സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുകാരി നൊമ്പരക്കാഴ്ചയാകുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റായ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർഷ് തിവാരിയാണു മരിച്ചത്. തിവാരിയുടെ മരണവിവരം ഇതുവരെയും പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്‌ ഭാര്യ മൃദുസ്മിത ദാസ് തിവാരി പറഞ്ഞു. 37കാരനായ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർഷ് തിവാരി മരിച്ചു പത്തു ദിവസമായെങ്കിലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുടുംബത്തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

വിമാന ജോലിക്കാരെ കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളായി പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വാക്സീൻ ലഭിക്കുകയും രോഗം ബാധിച്ചു മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നെന്നും കുടുംബം വിശ്വസിക്കുന്നു. 2016ൽ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ തിവാരി എയർ ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നത്. ‘ഭർത്താവിന് അന്ത്യാഞ്ജലി നൽകാനായി ഞാനിപ്പോൾ ഹരിദ്വാറിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമായവരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജീവിതം തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ. അച്ഛൻ തിരിച്ചുവരുന്നതു കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ. അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം. എന്താണിത്ര സമയം എടുക്കുന്നതെന്ന് എന്നോടു ചോദിക്കുന്നു. അച്ഛനില്ലാതെ അവൾക്കു കഴിയാനാകില്ല’– കരച്ചിലടക്കാനാകാതെ മൃദുസ്മിത ദാസ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



മൃദുസ്മിത ദാസ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനിടെ 17 പൈലറ്റുമാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 13 പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 2021 ഫെബ്രുവരിക്കു ശേഷമാണ്. ‘മരിച്ച പൈലറ്റുമാർക്കു മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഇതുവരെയും പദ്ധതിയൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഷുറൻസോ അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല.’– ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 5000 അംഗങ്ങളുള്ള സംഘടനയാണിത്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി വരെ എയർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 1995 പേർക്കാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 583 പേർക്ക് ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടിവന്നെന്നാണു കണക്ക്.



English Summary: "She's Waiting For Her Dad": Wife Of Pilot Who Died Of Covid Breaks Down