ഒരു ഡോളർ പോലും നികുതി നൽകാതെ യുഎസ് ശതകോടീശ്വരൻമാർ;റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിലെ അതിസമ്പന്നരിൽ കൃത്യമായ തോതിൽ നികുതി അടയ്ക്കാത്തവർ ഏറെയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജെഫ് ബെസോസ്, ഇലോൺ മസ്ക്, വാറെൻ ബഫെറ്റ് തുടങ്ങിയ അതിസമ്പന്നരുടെ വരെ നികുതി വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്ന സൂചനയുമായി പ്രോപബ്ലിക്ക വെബ്സൈറ്റാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

ലോകത്തെ തന്നെ സമ്പന്നരിൽ മുന്‍പന്തിയിലുള്ള ഇവർ നികുതിയായി ഒന്നും നൽകാത്ത വർഷങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വെബ്സൈറ്റിലെ കണ്ടെത്തൽ. 2007, 2011 വര്‍ഷങ്ങളിൽ ആമസോൺ ഉടമ ജെഫ് ബെസോസ് നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല. ടെസ്‍ല ഉടമയായ ഇലോൺ മസ്ക് 2018 ൽ നികുതി നൽകിയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുപോയത് ‘നിയമവിരുദ്ധ’മെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് പ്രതികരിച്ചത്. എഫ്ബിഐയും നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

വാറെൻ ബഫെറ്റ്

യുഎസിലെ സമ്പന്നരുടെ നികുതി സംബന്ധിച്ച ഡേറ്റ പരിശോധിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നും പ്രോപബ്ലിക്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പന്നരുടെ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തേക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. യുഎസിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 25 പേർ കുറഞ്ഞ നികുതിയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പ്രോപബ്ലിക്ക വിലയിരുത്തുന്നു. കോടീശ്വരനായാൽ നിങ്ങൾക്കു നികുതിയൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന കാര്യമറിഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടതായി മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജെസ്സെ ഐസിങ്ങർ പറഞ്ഞു. അതിസമ്പന്നർക്ക് ഇവിടത്തെ സംവിധാനങ്ങളിൽനിന്ന് നിയമവഴിയിലൂടെ തന്നെ ഒഴിവായി നിൽക്കാനാകുന്നതായും ഐസിങ്ങർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അവർക്ക് ഇളവുകൾ നേടാനും പഴുതുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനും എളുപ്പം സാധ്യമാകുന്നു.

25 അമേരിക്കൻ അതിസമ്പന്നരുടെ വരുമാനം 2014 നും 2018 നുമിടയിൽ 401 ബില്യൻ ഡോളർ ആയതായാണ് ഫോർബ്സ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ കൂടി വിലയിരുത്തി പ്രോപബ്ലിക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷങ്ങളിൽ നികുതിയായി അവർ അടച്ചത് വെറും 13.6 ബില്യൻ ഡോളറാണ്. യുഎസിലെ അതിസമ്പന്നരുടെ നികുതി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: US super-rich 'pay almost no income tax'