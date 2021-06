മാർട്ടിന്‍ രക്ഷപെട്ടത് പൊലീസിന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന്; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

കൊച്ചി∙ ഫ്ലാറ്റ് പീഡനക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോസഫ് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ഈ മാസം എട്ടിനാണ് മാർട്ടിൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലെ സമയവും തീയതിയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കാക്കനാടുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവ. പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൺവെട്ടത്തുനിന്നാണ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

അതേസമയം, മാര്‍ട്ടിനെതിരെ മറ്റൊരു യുവതികൂടി പരാതി നല്‍കി. ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തതായും മര്‍ദിച്ചതായും കൊച്ചി സ്വദേശിനിയാണ് പരാതി നല്‍കിയതെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ എച്ച്.നാഗരാജു പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോസഫിനെ തൃശൂരില്‍ ഒളിപ്പിച്ചവര്‍ പിടിയിലായി. ഇവരുടെ വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തു. മാര്‍ട്ടിനായുള്ള തിരച്ചില്‍ പൊലീസ് ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : CCTV visuals of Martin Joseph escaping from Flat is out