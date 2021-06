മരംമുറി കേസ് പ്രതികളെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ടു; ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് പി.ടി.തോമസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ വയനാട് മുട്ടില്‍ മരംമുറി കേസ് പ്രതികളായ മാംഗോ ഫോണ്‍ ഉടമകളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നേരിട്ടുകണ്ടെന്ന് പി.ടി.തോമസ് എംഎല്‍എ. 2017 ജനുവരി 21, 22 തീയതികളില്‍ എം.മുകേഷ് എംഎല്‍എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവരെ കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.



വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ തനിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും വ്യവസായിയുമായ റോജി അഗസ്റ്റിന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുന്ന ചിത്രവും പി.ടി.തോമസ് പുറത്തുവിട്ടു.

English Summary: CM met the accused in Muttil Rosewood Smuggling case, says PT Thomas