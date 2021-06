യുപി മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനുപ്‌ ചന്ദ്ര പാണ്ഡെ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനുപ്‌ ചന്ദ്ര പാണ്ഡെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി ചുമതലയേറ്റു. 2024 ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് കാലാവധി. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ സുശീല്‍ ചന്ദ്ര, മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷിണറായ രാജീവ് കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.



1959 ഫെബ്രുവരി 15-ന് ജനിച്ച പാണ്ഡെ 1984 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. 37 വര്‍ഷത്തെ സര്‍വീസിനിടയില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളിലും മന്ത്രാലയങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2019 ഓഗസ്റ്റിലാണ് യുപി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. പാണ്ഡെയുടെ കാലയളവിലാണ് പ്രായാഗ്‌രാജില്‍ കുംഭമേളയും യുപിയില്‍ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസും സംഘടിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Former UP Chief Secretary Anup Chandra Pandey Takes Charge As Election Commissioner