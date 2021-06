കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈയിൽ ഇരുനില കെട്ടിടം തകർന്നു; 11 മരണം

മുംബൈ∙ മുംബൈയിൽ ഇരുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് എട്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചു. 7 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. 15 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മുംബൈ മലാഡിലെ മൽവാനി പ്രദേശത്തെ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അടിയിൽപ്പെട്ടവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.10നാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ ആണെന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം നിരവധി പേർ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. പൊലീസും റെസ്ക്യു ടീമും നാട്ടുകാരും കൂടിയാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. മുംബൈയിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ് അപകട കാരണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി അസ്‌ലം ഷെയ്ഖ് അറിയിച്ചു.



