മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു; വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കി

ചെന്നൈ ∙ മോർഫ് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 20 വയസ്സുകാരി കിണറ്റിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. ചെങ്കൽപെട്ട് സ്വദേശിനിയായ മൂന്നാം വർഷ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയാണു ജീവനൊടുക്കിയത്. തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിദ്യാർഥിനി പതിവായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് ആൺസുഹ‍‍ൃത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അജ്ഞാതർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary:Tamil Nadu girl commits suicide after morphed photo goes viral on social media

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)