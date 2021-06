വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് നിയമനം: ഐ ഗ്രൂപ്പിന് എതിർപ്പ്; പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ആരോടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ കെപിസിസി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെ തീരുമാനിച്ചതില്‍ ഐ ഗ്രൂപ്പിന് കടുത്ത എതിര്‍പ്പ്. ‌പ്രതിഷേധം ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയം പ്രധാനനേതാക്കളെ കണ്ട് പിന്തുണ തേടിയ കെ. സുധാകരന്‍ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തേക്കും.

പ്രസിഡന്റിനെ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിച്ചുവെന്നും പേരിനു വേണ്ടിയാണ് അഭിപ്രായം തേടിയതെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റേത്. വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാര്യത്തില്‍ അതുപോലുമുണ്ടായില്ല. മാത്രമല്ല, പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടുപേരും എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളോടു ചോദിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ തീരുമാനമെടുത്തില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണമെന്നാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിലപാട്. അതേസമയം കെ. സുധാകരന്‍ അദ്ഭുതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ചിലരുടെ ചിന്ത അസ്ഥാനത്താകുമെന്നും അതുവരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാമെന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പിലെ പൊതുചിന്ത.



ഗ്രൂപ്പല്ല, സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണു ഹൈക്കമാന്‍ഡ് വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാണ്. നിയമിച്ച രണ്ടുപേരും എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും വക്താക്കളല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ സുധാകരനുമേല്‍ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനാണ് പി.ടി. തോമസിനെ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റാക്കിയതെന്ന പ്രചാരണവുമുണ്ട്. രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ളവരെ സുധാകരന്‍ നേരിട്ടു കണ്ടു പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിച്ചെങ്കിലും പൂര്‍ണമായും മഞ്ഞുരുകിയിട്ടില്ല.



English Summary: Congress I group to convey its protest in KPCC working president appointment