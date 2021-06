ഇനി അരുത് ഇങ്ങനെയൊരു അശ്രദ്ധ! മാസ്ക് വിഴുങ്ങിയ നായയെ രക്ഷിച്ചു– വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙ ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നതു മറ്റു ജീവികളുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു കാണുക. ചെന്നൈയില്‍ ഒരു സൈബീരിയന്‍ ഹസ്കി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട നായ റോഡരികില്‍ കിടന്ന മാസ്ക് വിഴുങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലായതോടെ നായയെ ഉടമകൾ മൃഗാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.



വിശദമായ പരിശോധനയിലാണു മാസ്ക് അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ചെന്നൈയിലെ തമിഴ്നാട് വെറ്റിനറി സര്‍വകലാശാലയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നായയെ മയക്കിയ ശേഷം മാസ്ക് പുറത്തെടുത്തു. വിലയേറിയ നായ്ക്കളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സൈബീരിയൻ ഹസ്കികളുടെ പപ്പികൾക്ക് അരലക്ഷം രൂപ വരെ വില വരും.

നായയെ മയക്കിയ ശേഷം മാസ്ക് പുറത്തെടുക്കുന്നു (വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന്)

English Summary: Veterinarians rescued a husky dog, that was eat face mask in Chennai