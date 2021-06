മുഖംമൂടിധാരികളുടെ ആക്രമണം; വയനാട്ടിൽ ഭർത്താവിനു പിന്നാലെ ഭാര്യയും മരിച്ചു

കൽപറ്റ ∙ വയനാട് പനമരം നെല്ലിയമ്പത്ത് അജ്ഞാതരുടെ കുത്തേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പത്മാവതി (70) മരിച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ നാലു മണിയോടെയായിരുന്നു മരണം. ഭർത്താവ് താഴെ നെല്ലിയമ്പം കാവടം പത്മാലയത്തിൽ കേശവൻ നായർ (75) കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു.

രാത്രി 8.30 ഓടെയാണു ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. മുഖംമൂടിധാരികളായ രണ്ടു പേരാണ് അക്രമികളെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കേശവൻ നായർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. പനമരം പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Women attacked by group of unknown people at Wayanad died in hospital