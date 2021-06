സ്വകാര്യ ട്രെയിൻ സർവീസ്: രണ്ടാംഘട്ട കരാർ നടപടികൾ ഉടൻ; 10 കമ്പനികൾക്കു യോഗ്യത

കൊച്ചി∙ സ്വകാര്യ ട്രെയിൻ സർവീസിനുള്ള രണ്ടാംഘട്ട കരാർ നടപടികൾക്കു മാസവസാനത്തോടെ തുടക്കമാകും. രാജ്യത്തു 12 ക്ലസ്റ്ററുകളിലായി 151 സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകളോടിക്കാനാണു പദ്ധതി.16 കമ്പനികളാണു വിവിധ ക്ലസ്റ്ററുകൾക്കായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ താൽപര്യപത്രം നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിൽ 10 കമ്പനികൾ കരാർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ ക്ലസ്റ്ററിനായി മേഘ എൻജിനിയറിങ്, ജിഎംആർ ഹൈവേസ്, എൽ ആൻഡ് ടി, ഐആർബി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ക്യൂബ് ഹൈവേസ് എന്നിവയാണു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കു യോഗ്യത നേടിയവർ. ഇവയ്ക്കു പുറമേ സിഎഎഫ് ഇന്ത്യ, ഐആർസിടിസി, പിഎൻസി ഇൻഫ്രാടെക് , വെൽസ്പൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും വിവിധ ക്ലസ്റ്ററുകൾക്കായി രംഗത്തുണ്ട്. കരാറുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്നു റെയിൽവേ ബോർഡ് സിഇഒ സുനീത് ശർമ പറഞ്ഞു.

സർവീസുകൾ അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണു നടപടികൾ മുന്നേറുന്നത്. ആധുനിക ട്രെയിൻ സെറ്റുകളാകും കമ്പനികൾ ഒാടിക്കുക. മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗം വരെ സാധ്യമാകുന്ന റേക്കുകളാണു നിർമിക്കുക. ചെന്നൈ, ഹൗറ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ സെക്ടറുകളിൽ പ്രധാന പാതകളിൽ ട്രാക്കുകളുടെ ശേഷി കൂട്ടുന്ന പണികൾ‌ നടന്നു വരികയാണ്. നിസാമുദ്ദീൻ മുതൽ ആഗ്ര വരെയുള്ള 187 കിലോമീറ്ററാണു ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് 160 കിലോമീറ്റർ വേഗം സാധ്യമായ ഏക റൂട്ട്.

വേഗം കൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനുവദിനീയമായ വേഗ പരിധിയിലായിരിക്കും ട്രെയിനോടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ ട്രെയിന്റെ സമയമായിരിക്കും സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾക്കു ബാധകമാകുക. സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾക്കു സ്റ്റോപ്പുകൾ നിർണയിക്കാനുള്ള അവകാശം കമ്പനിക്കാകും.

ചെന്നൈ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ കരാർ തുക ഏകദേശം 3221 കോടി രൂപയാണ്. കന്യാകുമാരി–എറണാകുളം, കൊച്ചുവേളി–ലുംഡിങ്, എറണാകുളം–കന്യാകുമാരി, ചെന്നൈ–മംഗളൂരു എന്നിവയാണു കേരളത്തിലൂടെയുള്ള സർവീസുകൾ. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമുള്ള കൊച്ചുവേളി–ലുംഡിങ് (അസം) ട്രെയിൻ പ്രധാനമായും അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സർവീസായിരിക്കും. പ്രതിദിന സർവീസായ കന്യാകുമാരി–എറണാകുളം രാവിലെ 6ന് പുറപ്പെട്ടു 12ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും. തിരികെ ഉച്ചയ്ക്കു 2ന് പുറപ്പെട്ടു രാത്രി 8.30ന് കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം എന്നിവയാണു റെയിൽവേ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പുകൾ. സ്വകാര്യ ട്രെയിനായതിനാൽ എംപിമാർക്ക് ഇടപെട്ട് സ്റ്റോപ്പുകൾ കൂട്ടാൻ പരിമിതകളുണ്ടാകും.

കൊച്ചുവേളി–ലുംഡിങ് സർവീസിന്റെ റേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണു ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമുള്ള കൊച്ചുവേളി–എറണാകുളം സർവീസ്. ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 7.50ന് പുറപ്പെട്ടു രാത്രി 11.30ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും. എറണാകുളത്തുനിന്നു വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 6.45ന് പുറപ്പെട്ടു 10.25ന് കൊച്ചുവേളിയിലെത്തും. കൊല്ലം, കോട്ടയം മാത്രമാണു സ്റ്റോപ്പുകൾ. ചെന്നൈ–കന്യാകുമാരി സർവീസിന്റെ റേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാകും ഈ സർവീസ് ഒാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക.

ചെന്നൈ–മംഗളൂരു ട്രെയിൻ പ്രതിവാര സർവീസാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്നു രാത്രി 7.10ന് പുറപ്പെട്ടു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11.00ന് മംഗളൂരുവിൽ എത്തും. മടക്ക ട്രെയിൻ അന്ന് വൈകിട്ട് 5.05ന് പുറപ്പെട്ടു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 8.30ന് ചെന്നൈയിൽ എത്തും. പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് എന്നിവയാണു കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പുകൾ.

യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയല്ല റെയിൽവേ ബോർഡ് സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള റൂട്ടുകളും സർവീസ് ദിവസങ്ങളും തീരുമാനിച്ചതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. സോണുകളുമായി വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താതെ റൂട്ട് നിശ്ചയിച്ചുവെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇടദിവസങ്ങൾക്കു പകരം ചെന്നൈ–മംഗളൂരു റൂട്ടിൽ വാരാന്ത്യ സർവീസാണു വേണ്ടതെന്നു യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ഡൽഹി സെക്ടറുകളിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കു സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പലതും റേക്ക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കസർത്തു മാത്രമായതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയത്തല്ല സ്വകാര്യ സർവീസുകളിൽ പലതും.

പ്രധാനമന്ത്രി നിരിക്ഷീക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണു സ്വകാര്യ ട്രെയിൻ സർവീസുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ മെല്ലപ്പോക്കു മൂലം നിതി ആയോഗിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണു ഇപ്പോൾ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

