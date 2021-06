വവ്വാലുകളിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി: ചൈനീസ് ഗവേഷകർ

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവത്തെച്ചൊല്ലി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം വവ്വാലുകളിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന അവകാശ വാദവുമായി ചൈനീസ് ഗവേഷകർ. കോവിഡ്–19 വൈറസിനോടു ജനിതകമായി ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വകഭേദമാണു വവ്വാലുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ചില വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ അളവ്, ഇത് ആളുകളിലേക്കു പകരാനുള്ള സാധ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താനായെന്നാണു ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

‘പലതരം വവ്വാലുകളിൽനിന്നു ഗവേഷകർ നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ 24 ജീനോമുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ സാർസ് കോവ്–2വിനു സമാനമായ നാല് കൊറോണ വൈറസ് അടങ്ങിയിരുന്നു. വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെട്ട ചെറിയ വവ്വാലുകളിൽനിന്നു മേയ് 2019 മുതൽ നവംബർ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിനിടെയാണു സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചത്.’– ഷാഡോങ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമായ വൈറസുകളോടു വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള വൈറസിനെ ഇതിൽനിന്നു കണ്ടെത്താനായെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ജൂൺ 2020ൽ തായ്‌ലൻഡിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച സാർസ് കോവ്–2 വൈറസ് സാംപിളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വവ്വാലുകൾക്കിടയിലെ വൈറസ് വ്യാപന സാധ്യത വ്യക്തമാകുമെന്നും ചില ഇടങ്ങളിൽ ഇതു വളരെ ഉയർന്ന തോതിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

English Summary: Chinese Researchers Find Batch Of New Coronaviruses In Bats: Report