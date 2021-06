സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നൽകിയത് 1.29 കോടി വാക്സീൻ; ഉപയോഗിച്ചത് 22 ലക്ഷം മാത്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യമെമ്പാടും വാക്സീൻ ക്ഷാമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കു നൽകിയ വാക്സീനിൽ പകുതിയിലേറെയും ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് കണക്കുകൾ. മേയിൽ 17 ശതമാനം വാക്സീൻ മാത്രമാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഉപയോഗിച്ചത്. 1.85 കോടി വാക്സീനാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം നൽകിയിരുന്നത്.

ജൂൺ നാലിന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പു പ്രകാരം മേയിൽ 7.4 കോടി ഡോസാണ് രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇതിൽ 1.85 കോടിയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കായിരുന്നു. 1.29 കോടി ഉപയോഗപ്രദമായ വാക്സീൻ ഡോസിൽ 22 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത്. സർക്കാർ സൗജന്യമായി വാക്സീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉയർന്ന തുക കൊടുത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽനിന്ന് ആരും വാക്സീൻ വാങ്ങാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Private Hospitals Got 1.29 Crore Vaccine Doses In May, Only 22 Lakh Used, Data Shows