‘കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കൂ’; വീടുകളിൽ വാക്സീൻ നൽകുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോടതി

മുംബൈ∙ വീടുകളിൽ എത്തി വാക്സീൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ എന്താണ് തടസ്സമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. കേരള മാതൃക ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. കേരളവും ജമ്മു കശ്മീരും ഇതു വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ എന്താണ് തടസ്സമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. വാക്സീൻ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമല്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരാമർശത്തെ വിമർശിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

75 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും കിടപ്പു രോഗികൾക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും വാക്സീൻ വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ‘കേരളം, ജമ്മു കശ്മീർ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാക്സീൻ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയം വരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കേരള–ജമ്മു കശ്മീർ മാതൃകയോട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ്? എന്താണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആശയവിനിമയം നടത്താത്തത്. ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് ആവിഷ്കരിക്കാത്തത്?’– കോടതി ചോദിച്ചു.



മുംബൈയിൽ ഒരു മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് വീട്ടിലെത്തി വാക്സീൻ നൽകിയ നടപടിയിൽ ബൃഹൻ മുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷനെ (ബിഎംസി) കോടതി അനുമോദിച്ചു. വീടുകളിൽ വാക്സീൻ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബിഎംസി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗരേഖ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചു.



