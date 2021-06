കോവിഡ് ചികിത്സാ സാമഗ്രികൾക്ക് നികുതി ഇളവ്; വാക്സീന് ഇളവില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളുടെ നികുതിയിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ തീരുമാനം. മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ നിർദേശം ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലാണ് നികുതിയിളവ് അംഗീകരിച്ചത്. കോവി‍‍ഡ് മരുന്നുകൾ, ആശുപത്രി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കോവി‍ഡ് പ്രതിരോധനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ നികുതിയിലാകും ഇളവ് വരുത്തുക.

ബ്ലാക് ഫംഗസ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഫോടിറിസിൻ ബി മരുന്നിന്റെ നികുതി ഒഴിവാക്കി. ആംബുലൻസുകളുടെ ജിഎസ്ടി 12% ആയി കുറച്ചു. എന്നാൽ കോവിഡ് വാക്സീനുള്ള 5% നികുതി തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ് നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെപാരിൻ, റെംഡിസീവിർ എന്നീ മരുന്നുകളുടെയും ജിഎസ്ടി 12ൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി കുറച്ചു. മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഓക്സിജൻ, ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ, വെന്റിലേറ്റർ, വെന്റിലേറ്റർ മാസ്ക് എന്നിവയുടെയും ജിഎസ്ടി 5 ശതമാനമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്

English Summary :No Tax On Black Fungus Medicine, 5% GST To Continue On Covid Vaccines