കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ 719 ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി: ഐഎംഎ; കേരളത്തിൽ 24 പേർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ 719 ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ). 111 ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ ബിഹാറാണ് ഒന്നാമത്.

ഉത്തർ പ്രദേശ് (79), പശ്ചിമ ബംഗാൾ (63), രാജസ്ഥാൻ (43) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണു തൊട്ടുപിന്നിൽ. കേരളത്തിലെ 24 ഡോക്ടർമാരാണ് ഐഎംഎ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. പുതുച്ചേരി (1), ഗോവ (2), ഉത്തരാഖണ്ഡ് (2), ത്രിപുര (2), പഞ്ചാബ് (3) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ചു ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചത്.മരണ നിരക്കു വർധിച്ചതിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഐഎംഎ ബിഹാർ ഘടകം കഴിഞ്ഞ മാസം 8 അംഗ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ഐഎംഎ തീരുമാനിച്ചു.

ആദ്യ തരംഗത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 748 ഡോക്ടർമാരുടെ എങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഐഎംഎ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ അക്രമവും കയ്യേറ്റങ്ങളും വർധിച്ചു വരുന്നതിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലും ഐഎംഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ച 3 ശതമാനം ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചതെന്നും രാജ്യത്തെ 66 ശതമാനം ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണു 2 ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഐഎംഎ വെളിപ്പെടുത്തി.

