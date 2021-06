ജെഡിയു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്കെന്ന് സൂചന; അവകാശവാദവുമായി പാർട്ടി

പട്ന ∙ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ജനതാദളിനു (യു) പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുമെന്നു സൂചന. എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ജെഡിയുവിനു പ്രാതിനിധ്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നു പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ആർ.സി.പി.സിങ് അവകാശവാദമുന്നയിച്ചു.

ബിഹാറിൽ ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണെങ്കിലും നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ജെഡിയുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. മോദിയുടെ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണ വേളയിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജെഡിയു മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ രണ്ടു കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജെഡിയു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിജെപി – ജെഡിയു നേതൃത്വങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തുന്നതായും ആർ.സി.പി. സിങ് വെളിപ്പെടുത്തി.



English Summary :JD(U) Hints At Demand For Cabinet Berth Amid Reshuffle Buzz As PM Modi Chairs Key Meetings