കൊച്ചി∙ അങ്കമാലി കരയാപറമ്പിൽ മിനിവാനും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. കോതകുളങ്ങര സ്വദേശി പ്രകാശൻ (44) ആണ് മരിച്ചത്. മൂക്കന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ജോലിക്കു പോകും വഴിയായിരുന്നു അപകടം. ഫെഡറൽ സിറ്റിയ്ക്കു സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. മൃതദേഹം അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ അശുപത്രിയിലേയ്ക്കു മാറ്റി.

English Summary: One died in an accident at Kochi