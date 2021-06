തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വനിതകളെയും പൂജാരികളായി നിയമിച്ചേക്കും: മന്ത്രി

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ പൂജാരികളായി സേവനം ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധരായ വനിതകൾക്കു ക്ഷേത്ര പൂജകളിൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്നു സൂചന നൽകി ദേവസ്വം മന്ത്രി പി.കെ. ശേഖർ‌ ബാബു. സംസ്ഥാനത്തെ ഹിന്ദുമത സന്നദ്ധ വിഭവ വിനിയോഗ വിഭാഗത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണു പ്രതികരണം.

പൂജാരികളായി സേവനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകുന്ന സ്ത്രീകളെ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു മന്ത്രി നൽകിയ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ- ‘ക്ഷേത്ര പൂജകൾ നടത്താൻ വനിതകൾ സന്നദ്ധരായാൽ അവർക്കു പരിശീലനം നൽകും. പിന്നീട് ഇവരെ പൂ‍ജാരികളായി നിയമിക്കാൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷമാകും ഇതു നടപ്പാക്കുക’.

സ്ത്രീകൾക്കു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യാമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ കാലങ്ങളായി ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ലിംഗ സമത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ത്രീകളെയും ക്ഷേത്ര പൂജകൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ വാദിക്കുന്നത്. പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ മന്ത്രിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കനത്ത വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

English Summary: Tamil Nadu likely to allow women priests in temple soon