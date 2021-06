വനംമന്ത്രിയായിരുന്നു കെ. സുധാകരൻ. വനം സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ സുഗതകുമാരിയോട് മന്ത്രിയുടെ ഔപചാരികത വിട്ട് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞു: 'ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നു പറഞ്ഞാൽ, അവരിൽ കള്ളന്മാരും ക്രിമിനലുകളുമൊക്കെയുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ വിട്ടേരെ. ടീച്ചറെപ്പോലുള്ളവർ വേണം സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കൂടെയുണ്ടാവും.'



എന്തും തുറന്നു പറയുക, കൂടെ നിൽക്കുക. കെ. സുധാകരന്റെ വ്യക്തിത്വം അതാണ്. മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നടിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളയാളല്ല രാഷ്ട്രീയനേതാവ്. തന്മയത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പൊതുധാരണ. അതു പണ്ടേ വേണ്ടെന്നുവച്ചയാളാണ് കെ. സുധാകരൻ. കൊലക്കേസിലേത് ‘മ്ലേച്ഛമായ വിധി’ എന്നു പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ പെട്ട ചരിത്രമുണ്ട്. കേസിൽ പെട്ടാലും കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമല്ലോ എന്നാണ് നിലപാട്.



കെ. സുധാകരന്റെ പൊട്ടിത്തെറികൾ കേരളത്തിന് പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണെന്നുവേണം കരുതാൻ. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അപ്രതീക്ഷിത പതനത്തിലേക്ക് വീണപ്പോൾ കെ.സുധാകരൻ വരുമെന്ന ധാരണ പരന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. സുധാകരന്റെ ‘അരഗൻസ്’ കയ്പുള്ള കഷായത്തിന്റെ ഗുണം ചെയ്യും. പാർട്ടിയിൽ സിപിഎമ്മിനോട് പൊരുതി നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് നിരാശരായി നിൽക്കുന്ന അണികൾക്ക് ആവേശമായിക്കഴിഞ്ഞു.



ചേരിചേരായ്മയും ഗ്രൂപ്പും



‘ചേരിചേരായ്മ എന്നൊരു ചേരിയായി’ എന്ന് എഴുതിയത് അയ്യപ്പപണിക്കർ ആണ്. ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതനായി വരുന്നവർ പോലും തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പു സൃഷ്ടിച്ച പാരമ്പര്യം കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. കെ. സുധാകരൻ അത്തരം ഒരു സേവാസംഘത്തെ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമെന്ന പേരിൽ ഊർജം മുഴുവൻ എതിർഗ്രൂപ്പിനെ നേരിടാൻ ചെലവഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏറെക്കാലമായി കോൺഗ്രസിലുണ്ട്.‘ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കോ‍ൺഗ്രസിന്റെ ശാപം’ എന്നാണ് മുൻപൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ‘ഗ്രൂപ്പുകൾ യാഥാർഥ്യമാണ്’ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പോലും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ

വൻ തോൽവിക്കു ശേഷവും ‘എങ്ങനെയെങ്കിലും പാർട്ടി നന്നാവട്ടെ’ എന്ന നിലപാട് എടുക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പോലും സന്നദ്ധരായില്ല. വി.എം. സുധീരനെപ്പോലുള്ളവർ ഗ്രൂപ്പ് വടംവലിക്കിടയിൽ അപമാനിതനായാണു പുറത്തേക്കു പോയത്. ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും അപ്രസക്തനായിപ്പോയി. എന്നാൽ കെ. സുധാകരന് ഒരിക്കലും സുധീരന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട്. പുകച്ചു പുറത്തുചാടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതേ നാണയത്തിലായിരിക്കും സുധാകരന്റെ പ്രതികരണമെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാർക്ക് അറിയാം. സുധാകരന്റെ വരവ് ഒറ്റയടിക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളെ നിശ്ചേതമാക്കി എന്ന് ആവേശം കൊള്ളുന്നവരും പാർട്ടിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാർ എന്നു മുദ്രകുത്താൻ സുധാകരൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും ഒരു വിഭാഗം രോഷം കൊള്ളുന്നു.



സിപിഎമ്മിന് മറുപടിയാവുമോ?



സിപിഎമ്മിന് അഥവാ പിണറായി വിജയന് ഒപ്പം നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം പൊരുതാൻ കെ. സുധാകരനേ കഴിയൂ എന്നു കരുതുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കെ. സുധാകരന്റെ വരവിന് ഇത്രയും വാർത്താ പ്രാധാന്യമുണ്ടായത്. കേരളത്തിൽ സിപിഎം വിരുദ്ധ, പിണറായി വിരുദ്ധ വോട്ട് ഉണ്ട്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതു കോൺഗ്രസിന് 19 സീറ്റു നേടാൻ സഹായിച്ചു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്ങ് വഴി സിപിഎം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ടുബാങ്കിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞതുമില്ല.



കെ.സുധാകരൻ, പിണറായി വിജയൻ

യുഡിഎഫ് മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ കയ്യിലേക്കു പോയെന്ന ആരോപണവുമുണ്ടായി. ചില കോണുകളിൽനിന്ന് ദുഷ്ടലാക്കോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ– മുസ്‌ലിം വിടവും യുഡിഎഫിന് ക്ഷീണം ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. എൽഡിഎഫിനും പിണറായിക്കും എതിരില്ലെന്ന അന്തരീക്ഷമാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഉണ്ടായത്. നേർക്കു നേർ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിന് അനിവാര്യമെന്ന അവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ‘സംഘപരിവാറുകാർ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുകൾക്കിടയിലൂടെ പിണറായി വിജയൻ നടന്നുപോയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ, കെഎസ്‌യുവിന്റെ തല്ലുകൊണ്ട് ഓടിയത് അറിയാം’ എന്ന് പറയുന്ന സുധാകരൻ കടന്നുവന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. പിണറായിക്ക് ഒരു എതിരാളിയായി എന്നും അണികൾ കരുതുന്നു.



പ്രായം എന്ന പ്ലസ്



തലമുറമാറ്റം, 72 വയസ്സ് എന്ന് ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. യുവതലമുറയിൽനിന്നല്ല കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് വന്നത് എന്നു പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ പ്രായം ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും സുധാകരന് അനുകൂലമാകുമെന്നും പറയാം. പല ഗ്രൂപ്പുകളിലായിനിന്ന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നേതാക്കളോട് ‘ഇനി മാറി നിൽക്കൂ’ എന്നു പറയാൻ സുധാകരന് കഴിയും. തന്റെ സീനിയോരിറ്റി അതിന് സുധാകരന് സഹായകമാകും. മുതിർന്ന നേതാക്കളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തും എന്നു പറയുമ്പോഴും ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു, ഇനി മാറി നിൽക്കൂ എന്നുമാവാം വാക്കുകൾ.



കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ചെറുപ്പക്കാരനല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ബിജെപിയുടെ കഥയും ഓർക്കണം. ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന സിദ്ധാന്തം കണ്ണടച്ച് നടപ്പാക്കിയതും ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിൽ പറ്റിയ അമളികളിൽ ഒന്നാണ്. എല്ലാ ജില്ലാ നേതാക്കളും 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ മതി എന്നു തീരുമാനിച്ചതോടെ പക്വതയില്ലാത്തവരും മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റി. അത്രവേഗംതന്നെ താഴേക്കു പതിക്കുകയും ചെയ്തു.



പഠിക്കാത്ത കോൺഗ്രസ്



കോൺഗ്രസിൽ ഒരു പഠനക്യാംപ് നടന്നിട്ട് 14 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അടിത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക മാത്രമല്ല, തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയെപ്പറ്റിയുള്ള സുപ്രധാന അറിവുകൾ നൽകുന്നതു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്തരം ക്യാംപുകൾ. എങ്ങനെയാണ് വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കുന്നത് എന്നതിൽ തുടങ്ങി വോട്ടുചെയ്യിക്കുന്നതു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഈ ക്യാംപുകൾ സഹായിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതായി. ഇക്കാലത്താണ് പഠനകോ‍ൺഗ്രസും മറ്റും നടത്തി സിപിഎം മുന്നേറിയത്.



കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി, നെഹ്റു, ഇന്ദിര എന്നീ നേതാക്കൾ നൽകിയ ‘ലെഗസിയെ’ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇവരായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ അടിത്തറ. യുപിഎ സർക്കാർ തുടർച്ചയായി 10 വർഷം ഭരിച്ച കാലംകൊണ്ട് പക്ഷേ രാജ്യത്തെങ്ങും കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായി. അടിത്തട്ടിലെ പാർട്ടിയെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പാർട്ടിയെ മറന്ന് അധികാര ശ്രേണികളിൽ പിടിമുറുക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും. ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രം നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധയൂന്നി. കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളിലെ പുതുതലമുറ സിപിഎമ്മിലേക്കും ബിജെപിയിലേക്കുമായി പോയി.



അടൂരും മാർക്സിസ്റ്റായി!



‘അടുർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോലും സിപിഎം ചേരിയിലെത്തി’ എന്ന് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്തുന്നവർ വിസ്മയിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയത്തോട് ഒരിക്കലും മമത കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ‘മുഖാമുഖം’ പോലെ ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ’ സിനിമകൾ ചെയ്തയാളാണ് അടൂർ. എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് ബിജെപിയുടെ എതിർപ്പ് നേരിട്ട കാലത്ത് അടൂരിന് പിന്തുണ നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിനു വേദികൾ നൽകാനും സിപിഎമ്മിനു കഴിഞ്ഞു. സിപിഎം നയങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ബുദ്ധിജീവികളുടേയും കലാകാരൻമാരുടേയും വലിയ നിരതന്നെ സിപിഎമ്മിനുണ്ട്.



അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

അതേസമയം ബൗദ്ധിക, സാഹിത്യ, കലാരംഗങ്ങളിൽ വലിയ ശൂന്യതയാണ് തൽക്കാലമെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനു മുന്നിൽ. ക്യാംപസുകളിലെ കെഎസ്‌യുവിന്റെ ക്ഷീണം മൂലം ബൗദ്ധിക മേഖലകളിലും, മാധ്യമ രംഗത്തും കോൺഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. അടികൊണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞുനോക്കാനോ കേസ് നടത്തിപ്പിന് സഹായിക്കാനോ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെന്നു വന്നതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിൽ കെഎസ്‌യു ദുർബലമായത്. എസ്എഫ്ഐയുടെ മേധാവിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ക്രമേണ എബിവിപിയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ക്യാംപസ് ഫ്രണ്ടും വളർന്നു. പല ക്യാംപസുകളിലും സമഗ്രാധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആളുകളില്ലാതായതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്നെ ഇല്ലാതായി.



ഇനി ‘സുധാകരൻ ഷോ’



‘തീ കൊളുത്താൻ സുധാകരന് അറിയാം. പക്ഷേ അണയ്ക്കാനും കൂടി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.’– കെ. സുധാകരന്റെ തീവ്രശൈലിയെ സിനിക്കൽ ആയി വിലയിരുത്തിയ ഒരു യുഡിഎഫ് നേതാവാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ‘ആക്രമണോത്സുക’മായ ശൈലി വേണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനും സുധാകരന് കഴിഞ്ഞേക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എഴുതിയ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിലെ ഈ വരികൾ നോക്കുക: ഒരിതളും കൊഴിഞ്ഞുപോകാത്ത ഐക്യമാണ് ആവശ്യം. വിമർശനത്തോടും വിദ്വേഷത്തോടും വിടപറയണം. വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾക്കും അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്നോർക്കണം. അവർക്ക് ആത്മാഭിമാനവും കുടുംബവുമുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിനെ കീറിമുറിച്ചുള്ള തെറിയഭിഷേകം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണോ, ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണോ ചെയ്യുകയെന്നു ചിന്തിക്കണം. നിന്നിടം കുഴിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കണം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തരുത്....



നല്ലൊരു സംഘാടകനല്ല കെ. സുധാകരൻ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരും പാർട്ടിയിലുണ്ട്. താഴെത്തട്ടിൽ പാർട്ടി എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കും എന്നതു കാത്തിരുന്നു കാണാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ‘സുധാകരൻ ഷോ’ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്തതു പോലെ ദീർഘകാലം, ക്ഷമയോടെ പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തയാറാവണം. ഒരുപടി കൂടി കടന്ന്, സുധാകരൻ ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് പുതിയ പദവി നൽകിയതെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. തനിക്ക് ബിജെപിയിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം സുധാകരനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.



അടുത്ത 3 വർഷം പാർട്ടിയെ അടിത്തട്ടിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതായിരിക്കും സുധാകരന്റെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. അപ്പോഴേക്കും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരും. അടിത്തറ ശക്തമായ പാർട്ടിയുമായി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക എന്നതായിരിക്കും സുധാകരന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ സ്വന്തം ശൈലിയിലൂടെ പാർട്ടിയെ പുതുക്കിപ്പണിയാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ മുതലുള്ളവർക്ക് ലെവി ഏർപ്പെടുത്താൻ തയാറായാൽ പാർട്ടിയോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പ്രവർത്തകർക്ക് ആത്മവീര്യം കിട്ടിയാൽ കോൺഗ്രസ് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും.



English Summary: What lies ahead for KPCC President K Sudhakaran? An Analysis