രാജ്യത്തിന്റെ ഏതു ദുർഘട പ്രദേശത്തും ഇനി വാക്സീൻ ഡ്രോണിൽ പറന്നെത്തും

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ ദുർഘട പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കു ‍ഡ്രോൺ വഴി കോവിഡ് വാക്സീൻ എത്തിച്ചു നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കാൻപുർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയുടെ (ഐഐടി) പഠനത്തിനുശേഷമാണു വാക്സിനേഷനു ഡ്രോൺ (അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ‌ വെഹിക്കിൾ‌സ്– യു‌എ‌വി) ഉപയോഗിക്കാൻ കേന്ദ്രം പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സർക്കാരിനായി എല്ലാ വാക്സീനുകളും വാങ്ങുന്ന എച്ച്എൽഎൽ ലൈഫ് കെയറിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ എച്ച്എൽഎൽ ഇൻഫ്രാടെക് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിനെ (ഐസിഎംആർ) പ്രതിനിധീകരിച്ച് താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചത്. നിലവിൽ തെലങ്കാന മാത്രമാണു ഡ്രോൺ വാക്സീൻ ഡെലിവറി എന്ന ആശയവുമായി മുന്നിലുള്ളത്.



മരുന്നും വാക്സീനുമായി 35 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും കുറഞ്ഞത് 100 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പറക്കാനും കഴിയുന്നതാകണം ഡ്രോണുകളെന്ന് ഐ‌സി‌എം‌ആർ പറയുന്നു. ജൂൺ 22നകം അപേക്ഷിക്കണം. ‘കാൻപുരിലെ ഐഐടിയുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഡ്രോണുകളിൽ വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതു രാജ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നു ഐസി‌എം‌ആർ കണ്ടെത്തി’ എന്നാണു താൽപര്യ പത്രത്തിൽ പറയുന്നത്.



കേന്ദ്രനയം അനുസരിച്ച്, യു‌എ‌വി ലംബമായി പുറപ്പെടണം. കുറഞ്ഞതു നാല് കിലോഗ്രാം ലോഡ് വഹിക്കണം. പേലോഡ് ഡെലിവറി ചെയ്ത ശേഷം ടേക്ക് ഓഫ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ കമാൻഡിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ മടങ്ങാൻ കരുത്തു വേണം. ടേക്ക് ഓഫ്, ലാൻഡിങ്, യാത്ര എന്നിവ ഡി‌ജി‌സി‌എ മാർ‌ഗനിർ‌ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. പാരച്യൂട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡെലിവറിക്ക് മുൻഗണന നൽകില്ല. ഡ്രോണുകളിലൂടെ വാക്സീൻ സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.



English Summary: Centre May Soon Fly Drones to Deliver Covid Vaccines in 'Hard to Reach' Areas, Bids Invited