മോദിക്കും യോഗിക്കുമിടയിൽ എന്ത്? യുപിയിൽ ‘പണി’ തുടങ്ങി ബിജെപി

ഏപ്രിലിൽ ഉത്തർ‌പ്രദേശിൽ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലും അയോധ്യ, മഥുര, ലക്നൗ എന്നീ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളുൾപ്പെടുന്ന ജില്ലകളിലും ബിജെപി കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. വാരാണസിയിലും മഥുരയിലും ലക്നൗവിലും സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയും അയോധ്യയിൽ ബിഎസ്പിയും മുന്നിലെത്തി. ഈ മേഖലകളിലെ ആധിപത്യം പലപ്പോഴും സംസ്ഥാന ഭരണം നിർണയിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യഘടകമാകാറുണ്ട്. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലുകളായ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റ പരാജയം, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ബിജെപിയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സർക്കാരിനെതിരെ ഉണ്ടായ കനത്ത ജനരോഷമാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്നാണ് ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടൽ. യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിക്കെതിരെ ബിജെപി എംഎൽഎമാരിൽനിന്നു തന്നെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ചില മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും കോവിഡ് വന്നു മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, യോഗിയും മോദിയും തമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാണെന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നു. ഗുജറാത്തിൽനിന്നുള്ള മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മോദിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായ എ.കെ. ശർമയെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിർണായക ചുമതല ഏല്‍പ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

യുപി സർക്കാരിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആർഎസ്എസും ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നത് തിരിച്ചടിയായേക്കാം എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് യോഗിയെ തൽക്കാലം മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം എത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ, യോഗി ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. യുപി ബിജെപിയിൽ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽകണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പാർട്ടി നടത്തുന്നത്?

മോദി–യോഗി

മോദിക്കുശേഷം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ലെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം പലപ്പോഴും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. മോദിക്കുശേഷം യോഗി എന്ന മറുപടി പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നുമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത മിത്രവും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനുമായ അമിത് ഷായുടെ പേരുപോലും ഇതുവരെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ ‘പിൻഗാമി പട്ട’ത്തിനു യോഗിയുടെ പേരുയർന്നപ്പോൾത്തന്നെ മോദി–യോഗി ബന്ധം ചർച്ചയായിരുന്നു. 2017ൽ യുപിയിൽ നേടിയ വൻ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ബിജെപി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ‘തീവ്ര’മുഖമായിരുന്നു യോഗി അദിത്യനാഥ്. പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ബിജെപിയുടെ താരസാന്നിധ്യമായി യോഗി.

യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ.

എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച കളങ്കമാണ് മോദിയുടെ ഗുഡ്ബുക്കിൽനിന്ന് യോഗി ഔട്ടാകാൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന. ബിജെപി എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചു. ‘കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞാൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി തന്നെ ജയിലിലടയ്ക്കും’ എന്നായിരുന്നു സീതാപ്പുർ എംഎൽഎ രാകേഷ് റാത്തോഡിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇടഞ്ഞത്. തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി അനിഷ്ടത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടി. ജൂൺ 5 ന്, യോഗിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മോദി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ഇരുവർക്കും ഇടയിലുള്ള അസ്വാരസ്യത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

മോദിയുടെ വിശ്വസ്തനായ എ.കെ. ശർമയെ യുപിയിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നത് യോഗിയെ നിയന്ത്രിക്കാനാണെന്നും വ്യക്തമാണ്. നിലവിൽ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായ എ.കെ.ശർമയെ ഉൾപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നാണ് സൂചന. വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടന്ന യോഗി–മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.

‘പണി’ തുടങ്ങി ബിജെപി

2016 നവംബറിലെ നോട്ടുനിരോധനത്തിനു ശേഷം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. നോട്ടുനിരോധനത്തിനെതിരായ ജനവികാരം യുപിയിൽ അലയടിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചവരെ ഞെട്ടിച്ച് ആകെയുള്ള 403 സീറ്റിൽ 312 ഉം നേടിയാണ് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. 2014 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തു കൊയ്ത വൻനേട്ടത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു 2017 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സംഭവിച്ചത്. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുപി ബിജെപിയെ കൈവിട്ടില്ല.

2022 ൽ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങവേ, വളരെ പ്രകടമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അലയടിക്കുമ്പോഴും യുപിയിൽ ബിജെപി പ്രതീക്ഷ കൈവിടാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണവും ഇതുതന്നെ. തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്രർക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണകൊണ്ടു മാത്രം തങ്ങളുടെ ശക്തമായ വോട്ടുബാങ്ക് ഇളകില്ലെന്നു ബിജെപി വിശ്വസിക്കുന്നു. ജാതിസമവാക്യങ്ങൾക്ക് യുപിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഠാക്കൂർ വംശജനാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഠാക്കൂർ വംശജർക്ക് അമിതപ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നെന്ന ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിന്റെ പരിഭവമാണ് യുപി ബിജെപിയിൽ ആദ്യം ഉടലെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

ഇതിനു പരിഹാരമായിട്ടാണ് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്ന ജിതിൻ പ്രസാദയെ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഠാക്കൂർ സമുദായത്തിനു ലഭിച്ച പ്രാമുഖ്യത്തിൽ അതൃപ്തരായ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണനായ ജിതിന്റെ വരവോടെ കഴിയുമെന്നു പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ജിതിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് മോദി–യോഗി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജിതിൻ പ്രസാദ

ജൂലൈയിൽ, യുപി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസലിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ ഒഴിവുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്ന് ജിതിൻ പ്രസാദയ്ക്ക് നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിനുശേഷം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നിലവിൽ, 53 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽനിന്നുള്ള എട്ടു മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്. മന്ത്രിസഭയിൽ പരമാവധി 60 അംഗങ്ങൾ വരെയാകാം. അപ്നാദൾ നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുപ്രിയ പട്ടേലിന്റെ ഭർത്താവുമായ ആശിഷ് പട്ടേലിനെയും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും ശ്രമമുണ്ട്. ഒന്നാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന അനുപ്രിയയെ വീണ്ടും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

കിഴക്കൻ യുപിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൊരഖ്പുർ, മിർസാപുർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള സഞ്ജയ് നിഷാദിന്റെ പാർട്ടിയുമായുള്ള സഖ്യത്തിനും ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ജാട്ട്– മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനു സ്വാധീനമുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലുണ്ടാകുന്ന വോട്ടുനഷ്ടം കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. കർഷക സമരത്തിന്റെ അലകൾ ഇതുവരെയും അടങ്ങാത്ത പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ(ആർഎൽഡി), സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി എന്നിവയ്ക്കാണ് പിന്തുണ കൂടുതൽ. 2018 ൽ ഗൊരഖ്പുരിൽ‌ നടന്ന ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷാദ് പാർട്ടിയും എസ്പിയും ഒരുമിച്ചപ്പോൾ യോഗിയുടെ തട്ടകത്തിൽ ബിജെപിക്ക് അടിതെറ്റിയിരുന്നു. ഇതാണ് നിഷാദ് പാർട്ടിയുമായി അടുക്കാൻ ബിജെപിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

യുപി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ച, 1984 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനൂപ് ചന്ദ്ര പാണ്ഡയെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമിച്ചതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽകണ്ടുള്ള നടപടിയാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സൂശീൽ ചന്ദ്ര (മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ), രാജീവ് കുമാർ (തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ) എന്നിവരാണ് കമ്മിഷനിലെ ഇതര അംഗങ്ങൾ. അടുത്തവർഷം ആദ്യം 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തു തന്നെ നടത്തുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യുപിക്കു പുറമെ ഗോവ, മണിപ്പുർ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് അടുത്തവർഷം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുക. യുപി നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മേയിലും മറ്റിടങ്ങളിലേത് മാർച്ചിലും അവസാനിക്കും.

