ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് തീവ്രത കുറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കൂടുതൽ ഇളവുകളുമായി ‍ഡൽഹി. അൺലോക്ക് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കാൻ അനുമതിയുള്ള എല്ലാ കടകളും വിപണികളും 14 മുതൽ ദിവസവും തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു. 50% ഇരിപ്പിടം ഉപയോഗിച്ച് റസ്റ്ററന്റുകളും തുറക്കാം.

വിവാഹത്തിനു നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും. പരമാവധി 20 പേർ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാവൂ. മാളിലെയും മാർക്കറ്റുകളിലെയും റസ്റ്ററന്റുകളിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ അധികൃതർ നിരീക്ഷിക്കും. കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിലോ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങിയാലോ തുറന്നിരിക്കുന്നവ അടച്ചുപൂട്ടും. മതപരമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുമെങ്കിലും സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കില്ല.



എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തുടർന്നും അടച്ചിടും. രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹികം, വിനോദം, കായികം, ഉത്സവ സമ്മേളനങ്ങൾ, മറ്റു യോഗങ്ങൾ എന്നിവ അനുവദിക്കില്ല. സിനിമ തിയറ്ററുകൾ, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകൾ, എക്സിബിഷനുകൾ, സ്പാ, ജിം, യോഗ കേന്ദ്രം, പൊതു പാർക്കുകൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും അടച്ചിടും. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 255 പുതിയ കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 23 പേർ മരിച്ചു. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 0.35. ആകെ കേസുകൾ 14,31,139 ആയി.



