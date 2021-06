ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വോളിബോൾ ക്യാപ്റ്റനും മിൽഖാ സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യയുമായ നിർമൽ കൗർ അന്തരിച്ചു

മൊഹാലി∙ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വോളിബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ നിർമൽ കൗർ(85) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക് ഇതിഹാസം മിൽഖാ സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യയാണ് നിർമൽ. കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് മൊഹാലിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 26നാണ് കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് നിർമലിനെയും മിൽഖ സിങ്ങിനെയും മൊഹാലിയിലെ ഫോർടിസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മിൽഖ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ നിർമലിന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ല. ഇരുവർക്കും നാലു മക്കളാണ്.



