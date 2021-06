‘അടിയില്‍ തോളെല്ല് പൊട്ടി’: ക്രൂര പീഡനം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഒരു വയസുകാരിയുടെ അമ്മൂമ്മ

കണ്ണൂര്‍∙ കേളകത്ത് ഒരു വയസുകാരി വീട്ടില്‍ ക്രൂരമായിപീ‍ഡനം ഏറ്റിരുന്നതായി അമ്മയുടെ അമ്മ. കുട്ടിയെ മുറിയുടെ മൂലയില്‍ നിലത്താണ് കിടത്തിയിരുന്നത്. മരകഷണം കൊണ്ടുള്ള അടിയില്‍ തോളെല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടെന്നും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് കുട്ടിയെ മര്‍ദിച്ചത്. രണ്ടാനച്ഛന്‍ പാലുകാച്ചിയിലെ രതീഷിനെയും ഭാര്യ രമ്യയെയും കേളകം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു.

കുട്ടിയെ ആദ്യം പേരാവൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് എത്തിച്ചെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ഇടപെട്ടു. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ പൊലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

English Summary: Grandmother Reveals More About Atrocities to One year Old Child