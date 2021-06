‘മാമ്പഴം വേണോ മാമ്പഴം’? പാക്ക് നയതന്ത്രം സ്വീകരിക്കാതെ യുഎസ്, ചൈന, ഈജിപ്ത്

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ‘മാമ്പഴ നയതതന്ത്രത്തിന്റെ’ ഭാഗമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു മാമ്പഴം കയറ്റിയയച്ച പാക്കിസ്ഥാനു കയ്ച്ചെന്നു റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡ് ക്വാറന്റീൻ ചട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുഎസും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മാമ്പഴം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.‌

പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് (എഫ്ഒ) ബുധനാഴ്ച 32ലേറെ രാജ്യങ്ങളിലെ മേധാവികൾക്കാണു പഴപ്പെട്ടികൾ അയച്ചത്. യുഎസിനും ചൈനയ്ക്കും പിന്നാലെ കാനഡ, നേപ്പാൾ, ഈജിപ്ത്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവയും സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ആരിഫ് അൽവിക്കുവേണ്ടി ചൗൻസ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാമ്പഴമാണു അയച്ചത്.



ഇറാൻ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, തുർക്കി, യുകെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മാമ്പഴ പെട്ടികൾ പോകുമെന്നാണു വിവരം. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയെയും പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പാരിസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലേക്കും പാക്കിസ്ഥാൻ മാമ്പഴം അയയ്ക്കാറുണ്ട്.



പാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ആരിഫ് അൽവി. ചിത്രം: @ishaqbaig181 / Twitter

2015ൽ അന്നത്തെ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രണബ് മുഖർജി, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവർക്കു മാമ്പഴം അയച്ചിരുന്നു. പഴങ്ങളിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാമ്പഴം ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും ദേശീയ ഫലമാണ്.



