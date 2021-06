ജനസംഖ്യാ നിരക്കിൽ നെഗറ്റീവ്; പത്തനംതിട്ട ചൈനയോടു പറയുന്നത്...

ആളും അനക്കവും കുറഞ്ഞ ജില്ല. പത്തനംതിട്ടയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിശേഷണത്തിൽ സത്യമുണ്ട്. രാജ്യത്ത് 10 വർഷം മുൻപ് നടന്ന സെൻസസിലൂടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ കുറയുകയാണെന്ന സത്യം ആദ്യമായി ലോകമറിഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ 859 പേർ താമസിക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലെ ജനസാന്ദ്രത 453 മാത്രം; ഏതാണ്ട് നേർ പകുതി. കോവിഡ് വ്യാപനനിരക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മെച്ചം. ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കവും മറ്റും പതിവായ സമീപ ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ളവർ പത്തനംതിട്ടയുടെ ഇടനാടൻ കാറ്റു തേടി ഇവിടേക്ക് താമസം മാറുകയാണെന്നതു ചേർത്തുവയ്ക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കൗതുകം.

പുതിയ സെൻസസ് 2021‍ൽ നടക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും കോവിഡ് കാരണം വൈകുമെന്നതിനാൽ നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയുടെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ പുതിയ സെൻസ് റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കയാണ് ജില്ല. കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യാ വർധനയുടെ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ 4.9 ശതമാനമാണെങ്കിലും ജില്ലയിലെ ജനസംഖ്യ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ആസൂത്രണ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. 2001 ൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ ജനസംഖ്യ 12.34 ലക്ഷമായിരുന്നു. 2011 ൽ ഇത് 11.95 ലക്ഷമായി. 3.12 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് അഥവാ –3.12 ശതമാനം. ‍

കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ലയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 25 ശതമാനം വരും മുതിർന്ന പൗരന്മാരാരെന്ന് ഏകദേശ കണക്ക്. 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1094 സ്ത്രീകൾ. ജനസംഖ്യാ കണക്കിൽ രാജ്യത്ത് 399–ാമത്തെ സ്ഥാനം. ഇതിനിടയിലാണ് ചൈനയിൽ ജനസംഖ്യാപെരുപ്പ നിരക്ക് കുറയുന്നു എന്ന വാർത്ത പിറക്കുന്നത്. പത്തു വർഷം മുൻപേ ഈ പ്രവണതയുടെ പിടിയിലായ പ്രദേശമാണ് പത്തനംതിട്ട എന്നറിയുമ്പോൾ ചൈന ഞെട്ടുമോ? പത്തനംതിട്ടയിൽനിന്നു ചൈനയ്ക്കും ദക്ഷിണകൊറിയയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ?

ഷോപ്പിങ് മാളിലെ എസ്കലേറ്ററിലൂടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന യുവതിയും കുഞ്ഞും. രാജ്യാന്തര ശിശുദിനമായ ജൂൺ 1ന് ചൈനയുടെ ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നുള്ള ചിത്രം. (Photo by Noel Celis / AFP)

ചൈനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് (144 കോടി) ചൈന. ലോകത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 18 ശതമാനവും ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. നാം ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന കർശന കുടുംബാസൂത്രണ നിയമത്തിന്റെ കെട്ടഴിച്ച് നമുക്ക് 3 വരെയാകാമെന്ന നയത്തിലേക്ക് തൊട്ടിൽ മാറ്റിക്കെട്ടാൻ ചൈന ഈയിടെ തീരുമാനിച്ചു. പുതിയ സെൻസസാണ് പുനർവിചിന്തനത്തിനു പ്രേരകം. ഏകദേശം 70 ലക്ഷം എന്യൂമേറ്റർമാർ വീടുതോറും കയറി നടത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ കാനേഷുമാരിയിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുപ്രകാരം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാപെരുപ്പ നിരക്കിനാണ് ചൈന സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

2000–2010 കാലത്ത് 0.57 ശതമാനമായിരുന്ന ജനസംഖ്യാ വർധന 2010–2020 കാലത്ത് 0.53 ശതമാനമായി. 2016 ൽ 1.8 കോടി നവജാത ശിശുക്കൾ പിറന്നിടത്ത് 2020 ൽ ഉയർന്നത് 1.2 കോടി ശിശുരോദനം.

ഒരുകുട്ടി മതിയെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1979ൽ

1979ലാണ് നാം രണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന സന്താനനയം ചൈന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 2016ൽ ഇത് നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എന്നാക്കി. രണ്ടു വർഷത്തോളം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചെങ്കിലും 2019 മുതൽ നവജാത ശിശുക്കളുടെ ജനനനിരക്ക് താഴേക്കായി. ജനസംഖ്യാ കുതിപ്പിന്റെ യുഗം അവസാനിച്ചു എന്ന യാഥാർഥ്യം ചൈന തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഏകദേശം 37 വർഷത്തോളം ഏകസന്താന നയം പിന്തുടരാൻ പിഴയും ഗർഭഛിദ്രവും ഉൾപ്പെടെ പല ശിക്ഷാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ചൈന ദുഃഖിച്ചു. ജനസംഖ്യയുടെ മേൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൈകടത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴമറിച്ചിലിനു കൂടിയാണ് ചൈനയുടെ ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. 2010നും 2020നും ഇടയിൽ അധ്വാനശേഷിയുള്ള 16–59 വയസ്സുകാരുടെ എണ്ണം 4 കോടിയോളം കുറഞ്ഞെന്നാണ് മറ്റൊരു കണക്ക്. എന്നാൽ 88 കോടി ജനങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ തൽക്കാലം ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ലെന്ന് മെതഡോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു.

ചൈനയിലെ ഷാങ്ദോങ് പ്രവിശ്യയിൽ യാന്റായിലെ കിന്റർഗാർഡനിൽനിന്നുള്ള ചിത്രം. (Photo by STR / AFP) / China OUT

കുതിപ്പ് കിതപ്പിന് വഴിമാറുമോ

ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകാനുള്ള ചൈനയുടെ കുതിപ്പിന് ഇത് തടയിടുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. തൊഴിൽശേഷിയിലെ മികവായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ചൈനയുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയത്.

ചൈനയിൽനിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ലോകത്തെ പല ഉൽപ്പാദനമേഖലകളും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യാ ശോഷണം ലോകത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനരംഗങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉയർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വം ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി. ചൈനയിലെ ഒറ്റമക്കൾ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് പുനരാലോചനയുടെ സമയം കൂടിയാണ്.

കരിയറിനു പ്രാധാന്യം; കൊറിയയുടെ വഴിയേ ചൈനയും

വികസനം കടന്നുവരുന്നതോടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കരിയറിനും പ്രാധാന്യം വർധിച്ച് ജനനനിരക്കിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന യാഥാർഥ്യമാണ് ചൈനയിലും സംഭവിച്ചത്. ചൈനയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ശക്തികളായ ജപ്പാനിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ഈ പ്രവണത നേരത്തെ ദൃശ്യമായി.

ജനനനിരക്കിനെ കടത്തിവെട്ടി മരണനിരക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ ദക്ഷിണ കൊറിയ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ജനനനിരക്കുള്ള രാജ്യം കൂടിയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെക്കാൾ പ്രായമേറിയവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്കും അഭികാമ്യമല്ല. ചോര നീരാക്കാൻ യുവശക്തി ഇല്ലാതാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രായമായവരുടെ സംരക്ഷണവും രാജ്യത്തിനു വെല്ലുവിളിയാകും. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ– ആരോഗ്യ പദ്ധതികളുടെ ഊന്നുവടിയിലാകും സമ്പദ്ഘടന.

ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ നിരത്തിലൂടെ വയോധികരെ വീൽചെയറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. (Photo by WANG Zhao / AFP)

പത്തനംതിട്ട പറയുന്നു

നെഗറ്റീവ് വളർച്ച വന്നതോടെ ജില്ലയിലെ 20 ശതമാനത്തോളം വീടുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും പ്രായമായവർ മാത്രം. കു‍ഞ്ഞിക്കാലടികൾ പതിയാത്ത മുറ്റങ്ങളും അവരുടെ പാൽച്ചിരി തൂകാത്ത വരാന്തകളുമാണ് പലയിടത്തും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയുടെ വർത്തമാനകാല ചരിത്രമാണ്. നെഗറ്റീവ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ ഗുണവും ദോഷവും ഒരു പോലെ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് പത്തനംതിട്ട. 3 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ നഷ്ടവും ഇതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു.

∙ ‘‘കേവല സാക്ഷരതയ്ക്കപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ മാറ്റത്തിനു കാരണം. കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞാലും ഉള്ളവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ജീവിതനിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകോത്തര മാതൃകയാണ് പത്തനംതിട്ട. രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമീണ ജില്ലയിൽ ഇത്രയധികം മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്.

ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും ഉള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ഇവിടേക്ക് കുടിയേറുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന കാണുന്നുണ്ട്. ഏതു പ്രളയം വന്നാലും സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാവുന്ന ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ധാരാളം.’’

പീലിപ്പോസ് തോമസ് (ആസൂത്രണ ബോർഡ് മുൻ അംഗം)

