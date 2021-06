‘ഇന്ധനവില പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയാം; പക്ഷേ, ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് പണം വേണമല്ലോ?’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിലും ജനത്തിന്റെ നടുവൊടിച്ചു തുടരുന്ന ഇന്ധന വിലർധനയെ ന്യായീകരിച്ചു കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർധിക്കുന്നതു പ്രശ്‌നമാണെന്ന് അറിയാമെന്നും എന്നാൽ ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കായി സർക്കാരിനു പണം വേണമെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും പെട്രോൾ ലീറ്ററിനു 100 രൂപ പിന്നിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

‘നിലവിലെ ഇന്ധനവില ആളുകൾക്കു വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു വർഷത്തിൽ 35,000 കോടിയിലധികം രൂപ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾക്കായി ചെലവഴിക്കണം. ഇത്തരം ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ, ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കായാണു പണം മിച്ചം പിടിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എട്ട് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകി.



ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളകളുടെ താങ്ങുവില ഈയിടെ വർധിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം നടപ്പ് വർഷത്തിലാണു സംഭവിക്കുന്നത്’– കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ധനവില വർധനയിൽ കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി.



കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടു നികുതി ഒഴിവാക്കി ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കാൻ പറയണമെന്നായിരുന്നു രാഹുലിനോടുള്ള നിർദേശം. എന്നാൽ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചു മന്ത്രി മിണ്ടിയല്ല. ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലീറ്ററിന് 5.72 മുതൽ 6.25 രൂപ വരെയാണു കൂട്ടിയത്.



ഇന്ധന വിലവർധന പിൻവലിക്കണമെന്നും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടതുപാർട്ടികൾ ജൂൺ 16 മുതൽ 30 വരെ 15 ദിവസത്തെ പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിപിഎം, സിപിഐ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഒപ്പിട്ട സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ, മേയ് 2ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം പെട്രോളിയം ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ വില 21 മടങ്ങ് വർധിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



English Summary: 'Accept rising petrol and diesel prices are problematic but...': What Union minister Dharmendra Pradhan said