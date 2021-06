‘ഒരേ ഭൂമി, ഒരേ ആരോഗ്യം:’ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ നിർദേശവുമായി മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ആഗോള ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള കൂട്ടായ യത്നത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പെന്നു ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‍‘ഒരേ ഭൂമി, ഒരേ ആരോഗ്യം’ എന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഓൺലൈൻ സമ്മേളനത്തില്‍ മോദി പരാമർശിച്ചു. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ജി7 രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് അതിഥി രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കു പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞു.

2021 ജനുവരി മുതൽ മേയ് വരെയുള്ള കാലയളവിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ 2 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. വാക്സീനും ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ട സമയത്ത് യുഎസ്, കാനഡ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ, റഗുലേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ സഹായങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സീൻ നിർമാണം സുഗമം ആക്കാൻ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിതരണ ശ‍ൃംഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വേണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യത്തിനും പിന്തുണ ലഭിച്ചതായാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികള്‍ക്കെതിരെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഐക്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതു ജനാധിപത്യപരവും സുതാര്യവുമായ സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നു രണ്ടു സെഷനുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കും. ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ജി7 രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു പുറമേ ഉച്ചകോടിയിൽ അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത്.

English Summary: "One Earth One Health": PM's Message To G7 Leaders Amid Pandemic