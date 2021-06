പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് തീരപ്രദേശത്തെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ: ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

കൊച്ചി ∙ ലക്ഷദ്വീപിൽ പൊളിച്ചുനീക്കിയതു തീരപ്രദേശം കയ്യേറി നിർമിച്ച അനധികൃത നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഖോ‍ഡ പട്ടേൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ. ലക്ഷദ്വീപ് തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിനെതിരായ ഹർജിയിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്.

മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ മറവിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തീരദേശത്തെ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറുകയായിരുന്നു. മത്സ്യബന്ധനത്തിനും അല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിച്ച് അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചത്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കും. നിശ്ചിത സ്ഥലം ഇതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണെന്നും ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Demolition in Lakshadweep was an illegal construction activity encroaching on the coast says Lakshadweep administrator in Kerala HC