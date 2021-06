ശശികലയോടു സംസാരിക്കരുത്, അച്ചടക്കനടപടി എടുക്കും; 17 പേരെ പുറത്താക്കി അണ്ണാ ഡിഎംകെ

ചെന്നൈ ∙ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട നേതാവ് വി.കെ.ശശികലയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയാൽ അച്ചടക്കനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു പ്രവർത്തകർക്കു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അണ്ണാ ഡിഎംകെ. പാർട്ടി വക്താവ് വി.പുകഴേന്തി ഉൾപ്പെടെ 17 പേരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. നടപടി നേരിട്ട ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും മുൻ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശശികലയുമായി സംസാരിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.

ശശികലയുമായി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കണമെന്ന പ്രമേയം ചെന്നൈയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന എഐഎഡിഎംകെ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായാണു പാസാക്കിയത്. പാർട്ടിയുടെ കോഓർഡിനേറ്റർ ഒ.പനീർസെൽവത്തെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവായി യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാർട്ടി കോഓർഡിനേറ്ററും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എടപ്പാടി കെ.പളനിസ്വാമിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നേരത്തേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.



ഒ.പനീർസെൽവം, എടപ്പാടി കെ.പളനിസ്വാമി (ഫയൽ ചിത്രം)

ഉടൻ പാർട്ടിയിലേക്കു തിരിച്ചുവരുമെന്നു പറഞ്ഞു ശശികല പ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ശശികല, പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച കണ്ടാണു മടങ്ങിയെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു യോഗം വിലയിരുത്തി. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.



English Summary: AIADMK's stern warning to those in touch with Sasikala, expels 17 party workers