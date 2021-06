നഷ്ടമായ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കാൻ കേന്ദ്രം; കോവിഡ് സേവനത്തിന് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന വ്യാപക വിമർശനത്തെ മറികടക്കാൻ പദ്ധതികളുമായി ബിജെപി. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക, രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി സന്നദ്ധ സേവനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിക്കാനാണു ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നത്.

രണ്ടാംതരംഗം നേരിടാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയാണു സന്നദ്ധ സേവന പദ്ധതിക്കു മുൻകയ്യെടുത്തത്. ‘സേവാ ഹി സംഘടൻ’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ വാക്സിനേഷൻ പ്രചാരണം, ദുരിതാശ്വാസം, ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ പരിശീലിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നാണു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള നിർദേശം.



45 വയസ്സും അതിനു മുകളിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 18 മുതൽ 44 വയസ്സുവരെയുള്ളവരിൽ രോഗസാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി വാക്സിനേഷനു മുൻഗണന നൽകണം. ഡെലിവറി ബോയ്സ്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ, വീട്ടുജോലിക്കാർ, പത്രം, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വിതരണക്കാർ എന്നിവരെ വാക്സിനേഷനു പ്രേരിപ്പിക്കണം. 12 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും പ്രത്യേക ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.



മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ കുട്ടികൾക്കു വളരെയധികം അപകട സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തെ തടയാനുള്ള തയാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണു കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. രക്തദാന ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, രക്തം ദാനം ചെയ്യുക, ആശുപത്രികളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും ഭക്ഷണ വിതരണവും ക്രമീകരിക്കുക, പ്രായമായവരോ രോഗികളോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നെങ്കിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ നിയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയവയും ചെയ്യണമെന്നു നഡ്ഡയ്ക്കു വേണ്ടി പാർട്ടി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ സിങ് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു.



കോവിഡ് സങ്കീർണതകൾ നേരിടുന്നതിനു ടെലി മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടൻസി, മെഡിക്കൽ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കണം. രോഗികൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞു സഹായിക്കണം. തെർമൽ സ്കാനറുകൾ, ഓക്സിമീറ്ററുകൾ, ഹോം ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ, ഓക്സിജൻ കോൺസൻട്രേറ്ററുകൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗക്രമം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും പാർട്ടി ഓഫിസിൽ സംവിധാനം വേണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.



