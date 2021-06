അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൊച്ചിയിൽ എത്താത്തത് എംപിമാരെ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ: ഹൈബി

കൊച്ചി∙ എംപിമാരെ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ കൊച്ചി ഒഴിവാക്കി ലക്ഷദ്വീപിലേക്കു പോയതെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി. ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള എംപിമാരുടെ സന്ദർശനം തടയുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടിയെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ഇതു സംബന്ധിച്ച ഹർജി ഇന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ പരിപൂർണമായും ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിനൊപ്പമാണ്. എവിടെ വച്ചായാലും കണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിനുള്ള എംപിമാരുടെ ആവശ്യവും അടുത്തകാലത്ത് ഇറക്കിയ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അറിയിക്കുന്നതിനാണ് നെടുമ്പാശേരിയിൽ കാത്തു നിന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊച്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒളിച്ചോടി എന്നു പറയുന്നില്ല, ജനപ്രതിനിധികൾ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതു മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയതെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ പ്രതികരിച്ചു.



ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇന്ന് നെടുമ്പാശേരിയിലെത്തി അവിടെനിന്ന് കവരത്തിയിലേക്കു പോകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ രാവിലെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തീരുമാനം മാറ്റിയതായും ദാമൻ ദിയുവിൽനിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലേക്കു പുറപ്പെട്ടതായുമുള്ള വിവരം അറിയുന്നത്. അതേസമയം ലക്ഷദ്വീപിലെത്തുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ്. ലക്ഷദ്വീപ് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടെ കരിദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വീടിന്റെയും മുന്നിൽ കറുത്ത കൊടി തൂക്കിയാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നീക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.



English Summary : Hibi Eden against lakshadweep administrator for not reaching Kochi