പെരുമഴയിൽ കുതിർന്ന് ഇന്ത്യ; 2012 മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, 2019 അസാധാരണ വർഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ 2012 മുതൽ ‘അതിതീവ്രതയിലും’ ‘വളരെ ശക്തമായും’ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ എണ്ണം കൂടിയതായി ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം. 2012ൽ 185 സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതിതീവ്ര മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 2020ൽ ഇത് 85 ശതമാനം വർധിച്ച് 341 എണ്ണമായെന്നു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 554 സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതിതീവ്ര മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 2019നെ അസാധാരണ വർഷമായാണു കണക്കാക്കുന്നത്.

2012നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഴ കിട്ടിയത് 2019ലാണ്. 15 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള മഴയെ ചെറുത് (ലൈറ്റ്), 15 മുതൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ളതിനെ മിതമായത് (മോഡറേറ്റ്), 64.5നും 115.5 മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ളതിനെ ശക്തമായത് (ഹെവി), 115.6നും 204.4 മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ളതിനെ അതിശക്തമായത് (വെരി ഹെവി), 204.4 മില്ലിമീറ്ററിനു മുകളിലുള്ളതിനെ അതിതീവ്ര മഴയുമായാണ് (എക്സ്ട്രീമിലി ഹെവി) കണക്കാക്കുന്നത്.



2012ൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിൽ 1,251 സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശക്തമായ മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2020ൽ 1,912 സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ കിട്ടി. 2017നും 2019നും ഇടയിൽ മഴയുടെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 2017 ൽ 261 സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശക്തമായ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ, അടുത്ത വർഷം ഇത് 321, 2019ൽ 554 എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്നു. 2017ൽ 1,824 സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ കിട്ടി. ഇത് 2018ൽ 2,181, 2019ൽ 3,056 എന്നിങ്ങനെ കൂടി.



ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, ഉത്തർപ്രദേശ്, അസം, ബിഹാർ, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വൻ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. 2020ൽ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) 19,241 ആളുകളെയും 334 കന്നുകാലികളെയും രക്ഷിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2020 ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലം രാജ്യത്താകെ 1,503 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 20.75 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലെ വിളകൾ നശിച്ചെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു.



English Summary: India Records Nearly 85% Increase in ‘Extremely Heavy’ Rainfall Since 2012: Ministry Data