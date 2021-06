ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെയും അവരുടെ സ്വന്തം മടയിലെത്തി നേരിടാനുറച്ച് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌വിരാള്‍. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) എല്ലാ സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുമെന്നു പാർട്ടി നേതാവും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. പാർട്ടിയിലേക്കു പുതുതായി എത്തിയ പ്രമുഖ ഗുജറാത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇസുദാൻ ഗദ്വിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കേജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ദൂരദർശന്‍ അടക്കം ഒട്ടേറെ ചാനലുകളിൽ വാർത്താ അവതാരകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇസുദാൻ ഗദ്‌വി.

അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഗോപാൽ ഇറ്റാലിയ എന്നിവരെ അഹമ്മദാബാദിലെ സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗദ്‌വി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലേക്കെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനെത്തിയ കേജ്‌രിവാൾ ഗുജറാത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി, പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് എന്നീ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ ക്രിയാത്മക ബദൽ രാഷ്ട്രീയം ഉയർന്നു വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

‘2022 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും എഎപി മത്സരിക്കും. ഗുജറാത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ്,’ കേജ്‌രിവാളിന്റെ വാക്കുകൾ. പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന ഗ‌ദ്‌വിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലുള്ള ട്വീറ്റിനൊപ്പം കേജ്‌രിവാൾ പങ്കുവച്ചു. വിടിവി ന്യൂഡ് മുൻ എഡിറ്ററും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചാനൽ മേധാവിയുമായിരുന്ന 39 കാരൻ ഗദ്‌വിക്കു ഗുജറാത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആരാധകരാണുള്ളത്.

English Summary: AAP To Contest All Seats In Gujarat Next Year, Popular Anchor Joins Team